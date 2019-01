2019 wird für Rihanna das Jahr des Concealers

Donnerstag, 3. Januar 2019 20:08 Uhr

Rihannas Make-up-Firma Fenty Beauty bringt 50 neue Concealer auf den Markt. Die 30-jährige ‘Work’-Hitmacherin verriet auf ihrem YouTube-Kanal, dass sie die “kaputte” Haut ihrer Fans nach den Silvester-Parties retten will, indem sie ihre neue ‘Pro Filt’r‘-Concealer-Linie herausbringt.

Die Reihe, die farblich auf die Fenty Beauty-Foundations abgestimmt ist, wird in 50 verschiedenen Farb-Varianten erhältlich sein, um jedem Hautton gerecht zu werden. Auf ihrem Kanal ‚Fenty Beauty By Rihanna‘ verkündete die Schönheit an Neujahr (1. Januar) scherzend:

„Die Hälfte von euch sieht kaputt aus. Wir sind hier, Fenty Beauty kommt zur Rettung. Wir stellen einen brandneuen Concealer her, solange ihr also euren ‚Pro-Filt’r‘-Ton kennt, haben wir einen passenden Concealer und ihr müsst ihn noch nicht mal herausfinden.“

Sie nennt ihn den „Real Life Filter“

Der mit Spannung erwartete Concealer wird gemeinsam mit zehn weiteren neuen Farbtönen innerhalb der ‚Pro Filt’r‘-Foundation-Reihe erscheinen, womit auch diese Linie insgesamt 50 Varianten anbieten wird. Der Star erklärte, der Abdeckstift, der dunkle Linien verschwinden lässt, sei wie ein „Filter“ für das Gesicht. „Ich tue ihn auf den Pinsel, wenn ich nach einer langen Nacht früh raus muss“, sagte Rihanna.

„Besonders bei einer Formel wie dieser, die schnell trocknet und matt wird, erwartet man, dass sie bröckelt und sich ablöst, aber diese Formel tut das nicht. Sie ist fast wie ein Filter, kein Bröckeln, kein Knittern.“ Auch auf Instagram gab die Sängerin die Neuigkeiten bekannt und schrieb auf dem offiziellen Fenty Beauty-Account:

„50 crémige, knitterfreie und anhaltende Töne des #PROFILTRCONCEALER kommen im neuen Jahr! Macht euch bereit, eure Tränensäcke, dunklen Ringe, Pickel, Hyperpigmentierungen und Sünden abzudecken! Erhältlich auf fentybeauty.com, bei @sephora, @harveynichols und #SephorainJCP am 11. Januar! #THECURE”