Stars 26 Jahre nüchtern: Jamie Lee Curtis feiert Meilenstein auf Instagram

Jamie Lee Curtis - 2024 Toronto International Film Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.02.2025, 11:00 Uhr

Die Hollywood-Darstellerin ist stolz auf sich selbst: Seit 26 Jahren hält sie sich von Alkohol fern.

Jamie Lee Curtis verrät, dass das Nüchternsein ihr Leben „komplett verändert“ hat.

Die US-Schauspielerin feiert in den sozialen Medien einen bedeutenden Meilenstein: Seit 26 Jahren hat sie keinen Tropfen Alkohol mehr angerührt. Diese Entscheidung hat ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt.

Der Hollywood-Star schrieb auf Instagram: „Heute vor 26 Jahren bin ich zu meinem ersten Genesungstreffen gegangen. Seitdem hat sich mein Leben komplett verändert. Ich habe wunderbare, wunderbare Freundschaften geschlossen, und es hat mein Leben über die Genesung hinaus erweitert und mir ein Familienleben und ein kreatives Leben gegeben.“ Das habe die ‚Freaky Friday‘-Darstellerin vorher nie für möglich gehalten.

„Jedem Menschen, mit dem ich in Kontakt gekommen bin und der seine Erfahrungen, seine Kraft und seine Hoffnung in Bezug auf Alkoholismus und Drogenabhängigkeit mit mir geteilt hat, danke ich für seinen Mut und sein Entgegenkommen, und all denen, die vor uns kamen, und denen, die nach uns kamen, danke ich“, fügte die 66-Jährige hinzu, die früher auch von Schmerzmitteln abhängig war.

Auf Jamies Posting war eine Vogelperspektive ihres Viertels Pacific Palisades zu sehen, das kürzlich von den verheerenden Waldbränden in Los Angeles zerstört wurde. „Der kleine Avatar auf dem Bild von der Straße sitzt genau an dem Platz, an dem ich bei meinem wöchentlichen Treffen in den Palisades saß, in einer Kirche, die es nicht mehr gibt, in einer Nachbarschaft, die es nicht mehr gibt“, schilderte sie. Die Schauspielerin betonte: „Aber wir trinken oder nehmen nichts, egal was passiert. Seid sanft zu euch selbst. Ein Tag nach dem anderen!“