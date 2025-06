Film ’28 Years Later‘-Regisseur Danny Boyle spricht über Abwesenheit von Cillian Murphy

Cillian Murphy - Avalon - 2002 - 28 Days Later BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.06.2025, 18:00 Uhr

Der Regisseur von ’28 Years Later‘, Danny Boyle, hat angedeutet, dass man durch die Ereignisse des Films nicht wisse, „was mit Cillian Murphys Jim passiert ist“.

Nachdem er 2002 in ’28 Days Later‘ den Protagonisten Jim gespielt hatte, war die Zukunft von Murphys Figur neben der ebenfalls überlebenden Selena – dargestellt von Naomie Harris – unentschieden. Jetzt hat Boyle (68) darauf bestanden, dass das Schicksal von Jim und Selena durch die Ereignisse der Fortsetzung ’28 Years Later‘ immer noch unbekannt ist.

Bei einem Fan-Event in New York City zu ’28 Years Later‘ sagte der Filmemacher: „Das Projekt ist unabhängig vom ersten Film, aber es ist 28 Jahre später immer noch die gleiche Apokalypse wie für Cillian Murphy im ersten Film und Naomie Harris.“ Trotzdem bestand der Filmemacher darauf, dass die beiden neuen Protagonisten in ’28 Years Later‘, gespielt von Aaron Taylor-Johnson und Jodie Comer, „mehr als würdige Stellvertreter“ für Murphys Jim und Harris‘ Selena seien. Er fuhr fort: „Aber das ist 28 Jahre später und wir wissen nicht, was mit ihnen [Jim und Selena] passiert ist. Ich darf es euch nicht verraten, aber diese beiden sind mehr als würdige Stellvertreter.“

Nach ’28 Days Later‘ wurde die Geschichte 2007 in der Fortsetzung ’28 Weeks Later‘ fortgesetzt, in der Murphys Jim ebenfalls nicht zu sehen war und bei der Juan Carlos Fresnadillo anstelle von Boyle Regie führte. ’28 Years Later‘ folgt Jamie (Taylor-Johnson) und Isla (Comer), die ihre eng verbundene Inselgemeinschaft verlassen, nachdem ihr 12-jähriger Sohn Spike (Alfie Williams) sich auf eine Coming-of-Age-Reise jenseits der Sicherheit der Insel begibt und die Familie dazu zwingt, sich dem Rage-Virus zu stellen.