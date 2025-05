Musik 3 Doors Down-Sänger Brad Arnold: Er hat Krebs im Endstadium

Brad Arnold 3 Doors Down cancer video May 7 2025 Instagram BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.05.2025, 11:00 Uhr

Der Rockmusiker macht eine tragische Nachricht öffentlich: Bei ihm wurde Nierenkrebs festgestellt.

3 Doors Down-Frontmann Brad Arnold leidet an Krebs im Endstadium.

Der 46-jährige Rocksänger hat bekannt gegeben, dass bei ihm Krebs im Stadium IV diagnostiziert wurde. Er leidet an einer Form von Nierenkrebs. Infolgedessen musste die Band ihre geplante Nordamerika-Tour absagen, die am 16. Mai in Daytona Beach, Florida, starten sollte.

In einem Instagram-Video erklärte Brad: „Ich habe leider keine so guten Nachrichten. Ich war vor ein paar Wochen krank, bin ins Krankenhaus gegangen und habe es untersuchen lassen. Dabei kam die Diagnose heraus, dass ich ein klarzelliges Nierenkarzinom habe, das in meine Lunge metastasiert ist – Stadium IV.“ Das sei „nicht wirklich gut“, räumte er ein.

Trotz der ernsten Diagnose zeigte sich der Sänger kämpferisch: „Aber wisst ihr was? Wir dienen einem mächtigen Gott und er kann alles überwinden. Ich habe keine Angst. Ich habe wirklich und ehrlich keinerlei Furcht davor“, betonte er.

Mit Bezug auf den 3 Doors Down-Song ‚It’s Not My Time‘ von 2008 schrieb Brad unter das Video: „Danke für all die Erinnerungen bis jetzt. Jetzt glaube ich, dass ‚It’s Not My Time‘ wirklich mein Song ist. Das wird ein harter Kampf – also brauchen wir eure Gebete! Danke, dass ihr die besten Fans der Welt seid. Wir lieben euch!“

3 Doors Down wurde 1996 in Escatawpa, Mississippi, gegründet. Mit ihrem Debütalbum ‚The Better Life‘ (2000) feierte die Gruppe einen riesigen Erfolg: Die Platte erreichte die Top 10 der US-Charts und wurde mehrfach mit Platin ausgezeichnet.