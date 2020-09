14.09.2020 20:45 Uhr

„3 Engel“: Drew Barrymore feiert Reunion mit Cameron Diaz und Lucy Liu

Drew Barrymore hat ihre neue Talkshow dazu genutzt, um ihre "Engel-Kolleginnen" und besten Freundinnen Cameron Diaz und Lucy Liu einzuladen.

Drew Barrymore (45), Lucy Liu (51) und Cameron Diaz (48) haben im Jahr 2000 und 2003 nicht nur zusammen als „3 Engel für Charlie“ die Welt gerettet, sondern sind dabei auch beste Freundinnen geworden. Jetzt, genau 20 Jahre nach dem Originalstreifen, haben sich die drei im Auftakt von Barrymores eigener Talkshow zusammengefunden, um über ihre innige wie zuweilen peinliche Freundschaft zu plaudern.

Im Anfangsmonolog von „The Drew Barrymore Show“ sagte die Schauspielerin: „Ich könnte diese Reise nicht ohne zwei Frauen starten, die seit über 20 Jahren ein Teil meines Herzens sind. Wir sind Freundinnen, wir sind Engel-Kolleginnen. Bitte begrüßt mit mir meine Partnerinnen im Verbrechen und im Leben, Lucy Liu und Cameron Diaz.“

Eine große Überraschung

Im derzeit notwendigen Sicherheitsabstand redeten die drei Stars über die Besonderheiten ihrer langjährigen Beziehung und dass sie sich über wirklich alles miteinander austauschen können. Zuweilen habe das auch schon für peinliche Momente gesorgt. Etwa, als Barrymore ein Video an Diaz schicken wollte, während sie sich gerade anzog. Die Betonung liegt auf „wollte“, denn das Video bekam offenbar aus Versehen ein junger Mann zugeschickt. „Der Glückspilz!“, so Diaz‘ Kommentar zu dem Missgeschick.

Erst nach gut der Hälfte des Reunion-Interviews wurde enthüllt, dass eine der drei gar nicht wirklich im Studio anwesend war. Daraufhin beamte sich Cameron Diaz zum Beweis kurz aus dem Raum. Während Lui und Barrymore wirklich im TV-Studio in New York City saßen, wurde Diaz von Los Angeles aus virtuell in den Raum gezaubert. Eine fast perfekte Illusion, die in Corona-Zeiten durchaus TV-Schule machen könnte.

(stk/spot)