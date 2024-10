"Open Sea of Time" 30 Jahre „Unter uns“: Anna Ermakova singt den Jubiläumssong

Am 28. November wird die RTL-Serie "Unter uns" 30 Jahre alt. Der Geburtstag wird unter anderem mit dem Jubiläumssong "Open Sea of Time" gefeiert, gesungen von Anna Ermakova. "Es ist eine große Ehre für mich", schwärmt die "Let's Dance"-Gewinnerin von 2023.

Anna Ermakova (24) steuert den offiziellen Jubiläumssong zum 30. Jubiläum von "Unter uns" bei. "Es ist eine große Ehre für mich, durch meine Liebe zum Singen Teil dieses großen Serien-Moments zu sein", schwärmt die Sängerin. Der Song "Open Sea of Time" ist ab dem 1. November auf allen gängigen Streamingplattformen abrufbar.

Die Anfrage für den Track habe Ermakova zunächst nicht glauben können, heißt es in der Pressemitteilung des Senders. "Es dauerte einen Moment, bis ich diese Chance wirklich realisierte, und ab dann war ich unglaublich aufgeregt und dankbar", erklärt die "Let's Dance"-Gewinnerin von 2023. Das 30. Jubiläum von "Unter uns" sei für sie "vor allem deswegen etwas Besonderes, weil es eine ganze Generation des Storytellings feiert – und eine Community, die diese Serie länger begleitet hat als ich lebe".

"Open Sea of Time" soll "Unter uns"-Atmosphäre widerspiegeln

Seit 30 Jahren geht es bei "Unter uns" um die kleinen und großen Dramen rund um Familie, Freundschaft und Liebe. Das feiert RTL vom 25. bis 29. November mit einer Jubiläumswoche, in der sich alles um ein Geheimnis der verstorbenen Serienfigur Margot Weigel drehen wird. "Open Sea of Time" soll diese Geschichte musikalisch untermalen. "Das Leben besteht aus emotionalen Geschichten – und 'Unter uns' nimmt uns gemeinsam auf diese Reise mit. Die Serie zeigt die schönen, aber auch schwierigen, realen Momente des Lebens", erklärt Anna Ermakova.

Die Tochter von Boris Becker (56) ist erst seit diesem Jahr als Musikerin unterwegs. Im Januar veröffentlichte sie ihre erste Single "Behind Blue Eyes", eine Coverversion des Songs von der Rockband The Who. Im August folgte dann das gleichnamige Album mit Covern bekannter Filmsongs, darunter "Somethin' Stupid" von Robbie Williams (50) und Nicole Kidman (57) im Duett mit Florian Silbereisen (43) sowie Klassiker wie "Son of a Preacher Man" oder "Venus".