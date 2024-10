Sie verbindet ein besonderen Verhältnis 42 Jahre nach „E.T.“: Drew Barrymore trifft „Vaterfigur“ Spielberg

Steven Spielberg und Drew Barrymore bei der Jubiläumsgala der Shoah Foundation. (smi/spot)

SpotOn News | 15.10.2024, 11:00 Uhr

"E.T."-Reunion auf dem roten Teppich: Drew Barrymore und Steven Spielberg feierten bei einer Gala zum Jubiläum von Spielbergs Shoa-Stiftung ein besonderes Wiedersehen. Die beiden verbindet seit über 40 Jahren ein enges Verhältnis.

Vor ziemlich genau 42 Jahren, am 12. Oktober 1982, eroberte "E.T. – Der Außerirdische" die deutschen Kinos. Nun feierten der Regisseur Steven Spielberg (77) und Drew Barrymore (49), die mit dem Film ihren Durchbruch als Kinderstar erlebte, ein besonderes Wiedersehen. Sie posierten in New York gemeinsam auf einem roten Teppich und hielten dabei laut Medienberichten sogar Händchen.

Anlass für das Treffen war aber nicht der Jahrestag von "E.T.", sondern ein anderes Jubiläum. Vor 30 Jahren gründete Steven Spielberg die Shoah Foundation. Die im Rahmen der Dreharbeiten zu "Schindlers Liste" entstandene Organisation hält durch Videointerviews mit Opfern das Gedenken an den Holocaust hoch.

Drew Barrymore war nicht der einzige weibliche Star, der zu der Gala kam. Zu Gast waren auch Meryl Streep (75), Whoopi Goldberg (68) und "Will & Grace"-Darstellerin Debra Messing (56). Zumindest Barrymore und Streep schienen sich bei ihren Outfits abgesprochen haben, sie trugen jedenfalls beide eine Art Smoking.

Drew Barrymore: Ganz besonderes Verhältnis zu Steven Spielberg

Drew Barrymore und Steven Spielberg verbindet seit mehr als 40 Jahren eine ganz besondere Beziehung. Die Schauspielerin, die beim Dreh zu "E.T." sieben Jahre alt war, bezeichnete den Regisseur 2023 in einem Interview mit "Vulture" einmal als die "einzige Vaterfigur", die sie in ihrem Leben jemals hatte. Spielberg wiederum soll Drew Barrymore als sein erstes Kind bezeichnen.

Tatsächlich ist Steven Spielberg der Patenonkel von Drew Barrymore, die aus einer großen Schauspielerfamilie stammt. Der "E.T."-Macher spielte oft den Babysitter und nahm die kleine Drew mit nach Disneyland. Das Abrutschen seiner Patentochter in den Drogensumpf konnte aber auch er nicht verhindern. Mit neun Jahren trank Barrymore regelmäßig Alkohol, mit zwölf kam Kokain dazu.

Über die Jahre meldete sich Steven Spielberg laut Drew Barrymore immer wieder, um sie zu ermahnen. So sei er "entsetzt" gewesen, als sie erstmals roten Lippenstift trug. Als die Schauspielerin und heutige Talkshowmoderatorin 1995 nackt im "Playboy" erschien, habe er ihr eine Nachricht mit den Worten "Bedecke dich" geschickt.