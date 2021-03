5 Monate nach OP-Marathon: So sieht Jenke von Wilmsdorff jetzt aus

12.03.2021 23:58 Uhr

Er sieht schon wieder ein wenig mehr nach sich selbst aus - Jenke von Wilmsdorff gab vor einigen Tagen mal wieder ein bildliches Update zu seinem Zustand. Vor rund fünf Monaten legte der ProSieben-Reporter sich für ein waghalsiges Experiment unters Messer um jünger auszusehen.

Dafür ließ sich der experimentierfreudige Jenke von Wilmsdorff mehrere Male im Gesicht rumschnippeln, das Ganze dauerte etwa 100 Tage. Heraus kam ein optisch fast komplett neues Aussehen und ein völlig anderer Mann – und eben das schockierte viele Fans so.

Kaum Mimik im Gesicht

Da sich der 55-Jährige überhaupt nicht mehr ähnlich sah, hagelte es Kritik von allen Seiten und auch Jenke selbst war offenbar entsetzt über sein neues Gesicht. Die Folgen blieben nicht aus: veränderte Mimik, Unbeweglichkeit im Gesicht, Straffungen, die fast wie nach hinten genäht wirkten, keine erkennbaren Emotionen, geschweige denn kleine, natürliche Fältchen, die ihn so sympathisch gemacht hatten.

Eigentlich sollte es um etwas anderes gehen

Kürzlich wollte er auf Instagram mit seinen Fans und Gründer Philipp van der Wippel sprechen. eigentlich über das soziale Projekt „UpdateDeutschland“ sprechen, doch alle interessierte nur eines: die Optik des Reporters. Inzwischen sind seine Augen wieder größer, die Schläfenpartie wirkt insgesamt wieder beweglicher und auch mit seiner Mimik hat Wilmsdorff offenbar nicht mehr so viel Probleme – ist ja auch nicht mehr alles steif und bis zur Unkenntlichkeit gestrafft…

„Du siehst befremdlich aus“

Doch viele seiner Follower können noch immer nicht über den Look des Journalisten fertig werden und schreiben fleißig in die Kommentare, was sie alles stört an seinem Aussehen. „Jenke, lach doch mal. Ach du lachst schon“, schreibt zum Beispiel jemand. Ein anderer kommentiert: „Ich finde du siehst befremdlich aus…..“

Letztendlich bringt es wohl ein Fan ganz gut auf den Punkt und spricht das aus, was viele, womöglich einschließlich Jenke selbst, denken: „Ich glaube, dein Schönheitsexperiment wird dich noch lange verfolgen… nicht nur körperlich!!“ Insofern wünschen wir dem beliebten Experimentator wieder bessere Zeiten.