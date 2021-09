5. Staffel „The Masked Singer“: Hier ist der Hammerhai!

5. Staffel "The Masked Singer": Hier ist der Hammerhai!

19.09.2021 10:23 Uhr

Bald geht's wieder los! Hammer-Show. Hammer-Auftritt. Hammer-Rätsel. ProSieben präsentiert am Sonntag als erster der neuen Figuren den Hammerhai!

Der stets „gut gelaunte Meeresräuber“ – so heißt in einer Mitteilung des Senders – ist die erste neue Maske von „The Masked Singer„, die ab Samstag, 16. Oktober 2021 die große Abendshow-Bühne zu seinem Revier macht.

Sein gigantischer Schädel hat einen Umfang von drei Metern – eine knifflige Herausforderung für die Maskenbauerin Marianne Meinl: „Das war wirklich ein Kampf gegen die Physik. Durch die überdimensionale Größe mussten wir lange tüfteln, wie man den Kopf am besten austariert.“ Bleibt die große Frage: Welcher Star verbirgt sich unter dem Hammerhai und den neun weiteren neuen Masked-Singer-Masken?

Übrigens: Die Zuschauer von „Schlag den Star“, wo Silvio Heinevetter Tennis-As Alexander Zverev besiegte, konnten den putzigen Hai schon am Samstagabend in der Show gelegentlich herumrennen sehen. Eine Erklärung dafür gab’s zunächst nicht. Nun ist das Rätsel also gelöst!

Rea Garvey geht wieder auf Spurensuche

In der im Frühjahr gesendeten vierten Staffel erkannte er die befreundete Franziska van Almsick nicht hinter dem Einhorn – jetzt will er es wissen: Bereits zum dritten Mal versucht Sänger Rea Garvey das größte TV-Rätsel Deutschlands als zweites festes Rateteam-Mitglied neben Ruth Moschner, den Zuschauern und einem wöchentlich wechselnden Rategast zu lösen. Matthias Opdenhövel moderiert „The Masked Singer“. Die Show wird produziert von Endemol Shine Germany.

5. Staffel von „The Masked Sieger“ startet Mitte Oktober

Rea Garvey: „Ich kann Ruth natürlich nicht alleine lassen. Sie braucht einfach jemanden, der sie ab und zu wieder auf den Boden holt, wenn sie ihre wilden Rate-Fantasie-Saltos schlägt. Dass die ‚The Masked Singer‘-Party im Herbst am Samstag steigt, ist ein Ritterschlag. Ich bin total gespannt und aufgeregt gleichzeitig. Diese Staffel wird alles toppen. All Hands on Deck – das Rateteam ist ready!“

Die fünfte Staffel „The Masked Singer“, startet erstmals am Samstyg: 16. Oktober 2021 live auf ProSieben und auf Joyn.

Das Format startete 2015 in Südkorea unter dem Titel „King of Mask Singer“. Seit 2019 läuft die Show auch in Deutschland und in den USA.