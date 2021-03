5 Stars, die im Lockdown Mutter wurden

5 Stars, die im Lockdown Mutter wurden

28.03.2021 21:30 Uhr

Die fünf Superstars auf Film, Musik und Mode nutzen die unfreiwillig, zurückgezogenen Lockdown-Monate für ihre Schwangerschaft.

Die Corona-Epidemie scheint die gesamte Welt im Würgegriff zu halten, aber den ewigen Kreislauf des Lebens kann auch sie nicht stoppen. Inmitten der Krise schenkten diese fünf Celebrity-Damen neues Leben. Fernab der Öffentlichkeit wurde sie alle zum ersten Mal Mutter.

Quelle: giphy.com

Emma Stone

Die Oscar-Preisträgerin soll am 13. März in Los Angeles ihr erstes Kind auf die Welt gebracht haben, berichtete „TMZ“. Niemand weiß, ob es sich um einen Jungen oder ein Mädchen handelt.

Emma Stone (32) und ihr Ehemann Dave McCary (35) bestätigten die Berichte selbst noch nicht.

Gigi Hadid

Supermodel Gigi-Hadid (25) durchlebte eine waschechte Lockdown-Schwangerschaft. Denn niemand bekam sie zu Gesicht. Sie verbrachte die Zeit scheinbar ausschließlich mit ihrer Familie und Partner Zayn Malik (28).

Im September 2020 erblickt die kleine Khai dann das Licht der Welt.

Katy Perry

Für Katy Perry (36) gestaltete sich die Schwangerschaft im Lockdown nicht leicht. Die Sängerin verriet, sich manchmal dermaßen von ihren Hormonen und der Situation überfordert zu fühlen, dass sie sich einfach zum Heulen ins stehende Auto setzte.

Aber zum Glück geht die Hormon-Bombe Schwangerschaft ja irgendwann auch zu Ende. Katy Perry könnte ihre erste gemeinsame Tochter Daisy mit Orlando Bloom (44) im August 2020 dann endlich in den Armen halten.

Sophie Turner

Sophie Turner (25) und Joe Jonas (31) gehören zu den sympathischsten Paaren in Hollywood. In einer lustigen Elvis-Zeremonie gaben sie sich im Mai 2019 in Las Vegas zum ersten Mal das Ja-Wort.

Es folgte eine Mega-Hochzeit und natürlich zeitnah eine Schwangerschaft. Ihre Tochter Willa kam im September 2020 auf die Welt.

Emily Ratajkowski

Auch Supermodel Emily Ratajkowski (29) wurde im Lockdown schwanger. Die Laufsteg-Schönheit und engagierte Feministin versüßt der Welt mit ihren erotischen Schwangerschaft-Bildern die Corona-Monate.

Am 8. März war es dann endlich soweit! Gemeinsam mit Ehemann Sebastian Bear McClard (34) kann sie sich über ihr Baby Sylvester Apollo Bear freuen.