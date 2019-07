50 Cent: Legt man ihm wirklich Steine in den Weg?

Montag, 29. Juli 2019 16:45 Uhr

50 Cent wurde in seiner Karriere schon oft übersehen. Der Star gehört immer noch zu den berühmtesten Rappern weltweit, doch nicht immer wurde und wird er für seine Leistungen anerkannt.

Oft genug sei er in seiner Karriere von „hohen Tieren“ übersehen worden, wenn es zum Beispiel um Preisverleihungen ging, worüber der Musiker nun offen sprach. Auf die Frage, ob seine Fernseh-Serie ‚Power‘, die eine überwiegend dunkelhäutige Besetzung hat, bei den Emmy-Verleihungen übersehen wurde, antwortete der Star bei einer Podiumsdiskussion auf der Television Critics Association-Presse-Tour: „Ich denke gerne, dass es ethnische Gründe hat. Das ist der einfache Weg, aus Dingen herauszukommen. Die Leute, die diese Veranstaltungen machen und damit verbunden sind, sind nicht unbedingt coole Leute.“

Das Debütalbum hatte es auch schwer

Auch sein Album ‚Get Rich or Die Tryin‘, mit dem der Sänger 2003 sein Debüt feierte, wurde am Anfang von den meisten Leuten übersehen, obwohl die Verkaufszahlen damals rekordbrechend waren. „Dieses Projekt ist aus dem gleichen Material, das ich auch für meine Musik benutzte. Ich habe keinen ‚Bester Neuer Künstler‘-Preis bekommen, als ich das größte Hip Hop-Album herausgebracht habe. Ich habe heute am meisten Platten für ein neues Album verkauft. Ich sehe das mit den gleichen Augen. Ich mache weiterhin die Zahlen.“

Für 2019 ist bereits die sechste Staffel von „Power“ geplant.