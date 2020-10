10.10.2020 10:08 Uhr

50 Cent: „Meine Fans sind älter geworden und sitzen abends vorm Fernseher“

Der unter dem Namen 50 Cent bekannte US-Rapper Curtis Jackson erklärt sein jüngstes Engagement als TV-Serienproduzent zu einer altersbedingten Idee.

„Ich war schlau genug zu erkennen, dass meine Rap-Fans nicht ewig jung bleiben und Partys im Club feiern. Die sind mit mir älter geworden und sitzen jetzt abends vor dem Fernseher“, sagte der 45-Jährige Popstar jetzt in einem Interview dem Magazin „Playboy“.

Neue Serie in der Mache

Nach dem von ihm produzierten Serien-Hit „Power“ startete kürzlich mit großem Erfolg dessen Spin-Off „Power Book II: Ghost“, aber auch eine baldige musikalische Rückkehr kündigte 50 Cent in dem Playboy-Interview an: „Kein Sorge, ich habe schon eine Menge Aufnahmen fertig“, sagte er und verneinte die Frage, ob er sich im Hip-Hop mittlerweile von jüngeren Kollegen überflügelt sehe. „So ein Quatsch! Viele liefern einen Mega-Song ab und verschwinden danach in der Versenkung. Davon kann bei mir keine Rede sein“, sagte der Musiker. Für seine Erfolgsserie „Power“ hätte sich Curtis Jackson allerdings mehr Anerkennung gewünscht, wie er im Interview gestand.

50 Cent legt keinen Wert auf Preise

Auf die Frage, ob er Rassismus hinter der Nichtberücksichtigung der Serie bei den großen Fernsehpreisen vermute, antwortete er in dem Interview: „Das würde ich wahrscheinlich selbst so nicht sagen. Aber ich widerspreche auch nicht. Serien, die sich vor allem an Schwarze und Latinos richten, werden bei den Emmys oft ignoriert.“

Das habe ihn im Fall seiner Serie geärgert, so Jackson im Playboy: „Ich brauche solche Trophäen zwar nicht, um glücklich zu sein. Aber ich würde gern wenigstens mal nominiert werden und zumindest eine Chance bekommen.“

Die ersten Folgen von Curtis Jacksons neuer Serie „Power Book II: Ghost“ sind seit dem 6. September auf Starzplay zu sehen – weitere folgen in Kürze (noch ohne Datum).

