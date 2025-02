Ankündigung der britischen Royal Mail 50 Jahre „High Voltage“: AC/DC werden mit Briefmarken geehrt

Angus Young ist einer der Mitgründer von AC/DC. (paf/spot)

SpotOn News | 06.02.2025, 17:01 Uhr

Der 50. Geburtstag von AC/DCs Debütalbum "High Voltage" muss gefeiert werden. Das dachte sich wohl die britische Royal Mail und kündigt Briefmarken mit Band-Motiven an.

AC/DC feiern das 50-jährige Jubiläum ihres Debütalbums auf besondere Weise. Zum runden Geburtstag von "High Voltage" bietet der britische Postdienst Royal Mail zwölf Briefmarken mit Motiven der Rockgruppe und ihrer Alben an. Wie auf der Website der Royal Mail zu sehen ist, ist die Kollektion ab dem 18. Februar in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Die unterschiedlichen Varianten können bereits vorbestellt werden.

Albumcover und Fotos von Konzerten als Motive

Auf acht der zwölf Briefmarken sind die Bandmitglieder selbst zu sehen. Das älteste Foto zeigt die australischen Hardrocker 1976 in Schwarz-Weiß bei einer Show in London. Dagegen wurde das aktuellste abgebildete Foto 2023 beim "Power Trip"-Festival im kalifornischen Indio aufgenommen.

Die übrigen vier Briefmarken sind mit Albumcovern bedruckt: Das Jubiläums-Werk "High Voltage", das 1975 in Australien und Neuseeland und 1976 im Rest der Welt erschien, schmückt eine der Marken. Zudem sind die Klassiker "Highway to Hell" (1979) und "Back in Black" (1980) auf zwei weiteren zu sehen. Die letzte Briefmarke schmückt das Cover von "Power Up" (2020), der bislang letzten LP von Brian Johnson (77), Angus Young (69) und Co. Neben den Briefmarken bietet die Royal Mail weitere AC/DC-Produkte an, darunter Postkarten sowie Briefumschläge.

Zu diesen Bands gesellen sich AC/DC

Zur Ankündigung der Produktreihe erklärte David Gold von der Royal Mail "Sky News" zufolge: "AC/DC ist eine der erfolgreichsten Rockbands der Welt." In dem Statement wies er auch auf die vielen Hits hin, die die Band innerhalb "des letzten halben Jahrhunderts" produziert habe. Die Briefmarken würden einen "bedeutenden Beitrag zur Welt der Rockmusik" feiern.

AC/DC sind laut "Sky News" die achte Band, denen die Royal Mail eine eigene Briefmarken-Edition widmet. Auch die Beatles, Rolling Stones, Queen, Pink Floyd, The Who, die Spice Girls und Iron Maiden hätten schon die Ehre gehabt.