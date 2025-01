"Einzigartig, wie unsere Geschichte" 60-jähriges Jubiläum: Flughafen Hannover wird „Hub of the Scorpions“

SpotOn News | 10.01.2025, 16:33 Uhr

2025 ist das große Jubiläumsjahr der Scorpions. Der Flughafen Hannover verwandelt sich aus diesem Anlass zum "Hub of the Scorpions". Ein Projekt, das laut Sänger Klause Meine gut zur Band passt.

Unglaubliche sechs Jahrzehnte mit den Scorpions! Die Band um Sänger Klaus Meine (76) hat 2025 ihr großes Jubiläum. 60 Jahre wollen natürlich gefeiert werden und so verwandelt sich unter anderem der Flughafen Hannover ganz offiziell in den "Hub of the Scorpions", wie in einer Pressemitteilung bekannt gegeben wurde.

Was ist der "Hub of the Scorpions"?

Am Flughafen Hannover (HAJ) werde das Jubiläumsjahr der Scorpions laut der Mitteilung auf unterschiedliche Weise erlebbar sein. In der Abflugebene in Terminal B soll demnach eine "Rockstage" eingerichtet werden. Ab Ende März gibt es dort Exponate zu sehen, Musik und allerhand rund um die Geschichte der Band. Präsentiert werden unter anderem auch Interviews und Mitschnitte von Konzerten. Auf dem Campus und in sämtlichen Terminals werden Band-Motive zu sehen sein.

"Wir freuen uns sehr, dass wir direkt an unserer Homebase HAJ Urlaubern, Besuchern und Gästen aus allen Ländern die Geschichte der Scorpions präsentieren können. Meine Flying V Gitarren und unser Heimatairport Hannover – das passt einfach zusammen", wird Gitarrist und Bandgründer Rudolf Schenker (76) zitiert. Bandkollege Matthias Jabs (69) pflichtet bei: "Das Projekt passt gut zu unserer Band. Es ist einzigartig, wie auch unsere Geschichte." Und Sänger Meine findet: "Der Flughafen verbindet Menschen, Länder und Kulturen – das passt gut zu unseren Werten und zu vielen unserer Songtitel."

Ein Konzert in Deutschland

Mit Hits wie "Wind of Change" und "Rock You Like a Hurricane" gehören die Scorpions bereits seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten deutschen Bands. In Las Vegas läutet die Gruppe mit mehreren Auftritten die Feierlichkeiten zum Jubiläum im Februar ein. Danach geht es im März weiter auf Tour.

Am 5. Juli 2025 wird die Band mit "Scorpions & Friends – 60th Anniversary – Coming Home" ein besonderes Konzert in ihrer Heimatstadt Hannover spielen. In der Heinz von Heiden Arena werden Meine und Co. dann als Special Guest Alice Cooper (76) und seine Band begrüßen. Weitere Gäste sind die britische Heavy-Metal-Band Judas Priest und Comedian und Musiker Bülent Ceylan (49), der mit seinem Heavy-Metal-Projekt auf der Bühne stehen wird. Die Show ist das einzige Scorpions-Deutschland-Konzert in diesem Jahr.