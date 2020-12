02.12.2020 16:06 Uhr

6500 Folgen „Unter uns“ : Die große Jubiläumsfolge

"Unter uns" feiert Geburtstag, schon 6500 Folgen gibt es von der beliebten Daily-Soap. Am 28. November 1994 wurde „Unter uns“ das erste Mal ausgestrahlt, seitdem gehört die erfolgreiche RTL-Serie fest zum Nachmittagsprogramm.

Die Geschichten in der Schillerallee mit der Konditorei Weigel in ihrem Herzen bewegen Millionen Zuschauer. Seit den allerersten Sätzen „Chris! Chris!“ von Anna Weigel (Janis Rebecca Rattenni) und „Hallo Schwesterherz!“ ihres Bruders Chris (Oliver Bootz) ist viel passiert und jetzt dürfen sich die Fans auf die 6500ste Folge freuen!

Das passiert in der Folge

In der Jubiläumsfolge erwarten den Zuschauer spannende Geschichten! Saskia Huber (Antonia Michalsky) steht kurz vor der Geburt ihres gemeinsamen Kindes mit Jakob Huber (Alexander Milo), für Eva Wagner (Claudelle Deckert) und Till Weigel (Constantin Lücke) geht es in die finale Runde des Sorgerechtsstreits um den gemeinsamen Sohn Noah (Finn Luca Cramer) und Luke Färber (Jakob Graf) wird angeschossen!

Familiengeschichten und Dramen, Nachbarschaftshilfe, enge Freundschaften und heiße Liebesgeschichten – das ist das Erfolgsgeheimnis der Serie „Unter uns“.

Wichtige Themen

In 6500 Folgen wurden immer wieder gesellschaftlich relevante Themen wie Obdachlosigkeit, HIV, Brustkrebs, selbstbestimmtes Sterben oder wie zuletzt, der sexuelle Missbrauch von Vivien (Sharon Berlinghoff), thematisiert.

Große Dramen, wie die Geiselnahme von Eva Wagner (Claudelle Deckert) und Björn Winter (Alexander Sholti), der Mord an der Polizistin Rebecca Mattern (Imke Brügger) oder der Streit ums „Weigel-Erbe“ sorgten bei den Zuschauern für Spannung. Und natürlich die vielen wunderschönen Momente mit Gänsehaut-Garantie: Liebesgeschichten, Kinderglück oder Traumhochzeiten wie die zwischen Easy Winter (Lars Steinhöfel) und Ringo Beckmann (Timothy Boldt). Über all die Jahre ging es in der Schillerallee aber auch heiß her mit geheimen Liebschaften und prickelnden Affären.

Viele Gaststars

Unvergessen die vielen Gaststars, die mitspielten. Der Auftritt des leider gerade verstorbenen Star-Friseurs Udo Walz, die Szenen mit Moderatorin Frauke Ludowig, Entertainer Bruce Darnell oder Moderator Markus Lanz – auch in der Kneipe „Schiller“ traten Erfolgsmusiker wie die Band Brings, Joel Brandenstein und der internationale Superstar Amber van Day auf.

Galerie

Viele Mitarbeiter vor und hinter der Kamera

Insgesamt sorgen ca. 150 Mitarbeiter hinter den Kulissen dafür, dass bei „Unter uns“ alles rundläuft. Produzent Guido Reinhardt (UFA Serial Drama) über den bisherigen Erfolg der Serie:

„Ein Jubiläum ist immer ein schöner Meilenstein. Anlass sich mit den Zuschauerinnen und Zuschauern zu freuen, aber auch Motivation mit dem gesamten Team die Zukunft zu gestalten. Familie, Freundschaft, Nachbarschaft, dafürsteht ‚Unter uns‘! In den herausfordernden Zeiten sind diese Themen wichtiger als jemals zuvor!“

„Unter uns“ läuft täglich von montags bis freitags um 17.30 Uhr bei RTL und jederzeit auf TVNOW.