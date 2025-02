Startschuss am 13. Februar 75. Berlinale: Welche Stars kommen und wer ist im Rennen um die Bären?

Tilda Swinton wird auf jeden Fall in Berlin vor Ort sein, sie bekommt den Ehrenbären verliehen. Timothée Chalamet (l.) und Benedict Cumberbatch sind mit Filmen außer Konkurrenz vertreten. (stk/spot)

13.02.2025

Die 75. Ausgabe der Berlinale steht in den Startlöchern. Auf diese nationalen und internationalen Stars darf sich das Festivalpublikum freuen.

Vom 13. bis 23. Februar steigt in der deutschen Landeshauptstadt die nunmehr 75. Ausgabe der Berlinale. Ob im Rennen um den Goldenen und die diversen Silbernen Bären oder außer Konkurrenz – auch in diesem Jahr werden wieder zahlreiche nationale wie internationale Stars in Berlin erwartet. Alles Wissenswerte rund um die kommende Berlinale.

Neue Leitung und internationale Jury

Die Berlinale steht in diesem Jahr unter einer neuen Leitung. Statt des bisherigen Führungsduos Carlo Chatrian (53) und Mariëtte Rissenbeek (69) wird sie 2025 erstmals von Tricia Tuttle (55) realisiert. Die US-Amerikanerin kennt sich bestens mit der Organisation großer Filmfestivals aus, von 2018 bis 2022 lenkte sie die Geschicke des London Film Festivals.

Wie üblich findet sich in diesem Jahr wieder eine gänzlich neue Jury ein, um über die Vergabe der Preise zu entscheiden. 2025 wird dem Regisseur, Drehbuchautor und Produzent Todd Haynes (64) die Ehre zuteil, der internationalen Jury als Präsident vorzusitzen. Der Kalifornier hat unter anderem bei Filmen wie "Carol", "May December" oder dem Bob-Dylan-Biopic "I'm Not There" Regie geführt. Seiner Jury gehören noch Nabil Ayouch (55), Maria Schrader (59), Bina Daigeler (60), Fan Bingbing (43), Rodrigo Moreno (52) und Amy Nicholson (46) an.

Das Auftaktprogramm

Zum Auftakt der Berlinale wird Tom Tykwers (59) neuer Film "Das Licht" mit Lars Eidinger (49) und Milena Nicolette Krebitz als Weltpremiere das Festival eröffnen. Das Drama wird außer Konkurrenz gezeigt.

Während die Preisträger des Goldenen und der Silbernen Bären noch gekürt werden müssen, steht eine Gewinnerin bereits fest: Die schottische Schauspielerin und Oscarpreisträgerin Tilda Swinton (64) wird in diesem Jahr mit dem Goldenen Ehrenbären für ihr Lebenswerk geehrt. Der Preis wird ihr bei der Eröffnungsgala im Berlinale Palast verliehen.

Die Filme und Stars im Wettbewerb

19 Werke befinden sich in diesem Jahr im Wettbewerb um den Goldenen Bären. Darunter etwa Richard Linklaters (64) neuer Film "Blue Moon", der für internationalen Glamour sorgen dürfte. Das US-Drama vereint unter anderem Ethan Hawke (54), Margaret Qualley (30) und Andrew Scott (48) vor der Kamera. Ebenfalls aus den USA stammt "If I Had Legs I'd Kick You", in dem Rose Byrne (45) und der kommende Oscar-Host Conan O'Brien (61) tragende Rollen spielen.

Für Mexiko geht derweil Michel Francos (45) "Dreams" ins Rennen, in dem Jessica Chastain (47) die Hauptrolle innehat. Aus Großbritannien geht Rebecca Lenkiewicz (57) mit "Hot Milk" und dessen Hauptdarstellern Emma Mackey (29), Fiona Shaw (66) und Vicky Krieps (41) an den Start. Deutschland ist mit "Was Marielle weiß" von Frédéric Hambalek (38) sowie diversen Koproduktionen vertreten.

Namhaftes außer Konkurrenz

Über eine Auszeichnung werden sich die kommenden Filme und Stars zwar nicht freuen dürfen. Außerhalb des Wettbewerbs zeigt die Berlinale jedoch Werke, die mitunter für das größte Interesse beim Publikum sorgen könnten. Etwa James Mangolds (61) Bob-Dylan-Biopic "Like A Complete Unknown", das hierzulande am 27. Februar anlaufen wird. Fans hoffen natürlich, dass sich der Cast des Oscar-Anwärters rund um Timothée Chalamet (29), Edward Norton (55) und Elle Fanning (26) in Berlin einfinden wird.

Ebenfalls außer Konkurrenz wird der neue Film des "Parasite"-Regisseurs Bong Joon-ho (55) gezeigt. In "Mickey 17" sind unter anderem Robert Pattinson (38), Steven Yeun (41), Toni Collette (52) und Mark Ruffalo (57) mit von der Partie. Und dank "The Thing with Feathers" steigt die Wahrscheinlichkeit, Benedict Cumberbatch (48) im Februar in Berlin anzutreffen.