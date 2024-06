"Alles Liebe von deinem Lieblingskind" 75. Geburtstag: David Beckham teilt liebevolle Worte für seine Mutter

David Beckham und seine Mutter Sandra haben ein enges Verhältnis. (eyn/spot)

SpotOn News | 26.06.2024, 19:45 Uhr

David Beckhams Mutter Sandra wird am 26. Juni 75 Jahre alt. Zu diesem Meilenstein ließ es sich der Fußballer nicht nehmen, online zu gratulieren. "Die Sonne scheint und du hast es verdient, den besten Tag zu haben", schrieb er zu einem Kinderfoto.

David Beckham (49) hat zum Ehrentag seiner Mutter ein niedliches Foto auf seinem Instagram-Account geteilt. Den 75. Geburtstag von Sandra Georgina West bedachte er mit einem Bild aus Kindertagen. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Mama. Ich liebe dich so sehr", hieß es dazu.

Auf dem Foto blickt der spätere Fußball-Star neben seiner Mama in die Kamera. Diese hält Beckhams kleine Schwester Joanne (heute 42) als Baby im Arm, daneben lächelt Schwester Lynne (heute 52). "Die Sonne scheint und du hast es verdient, den besten Tag zu haben. Wir lieben dich so sehr. Alles Liebe von deinem Lieblingskind", ergänzte er unter dem Posting. In seiner Instagram-Story teilte der Sportler noch zwei aktuellere Bilder mit dem Geburtstagskind, die sie zusammen beim Essen und mit seinen Pokalen zeigen.

Weitere Glückwünsche von der Familie

Auch weitere Beckhams sendeten liebevolle Glückwünsche. Schwiegertochter Victoria Beckham (50) und die Enkel Brooklyn (25) und Cruz (19) teilten ebenfalls Bilder in den sozialen Medien, auf denen sie mit Sandra in die Kamera strahlen. "Wir lieben dich so sehr", schwärmten auch sie.

Wie eng David Beckham und seine Mutter sich stehen, bewies er auch im vergangenen März. Zum Muttertag teilte er mehrere Fotos seiner Mama, seiner Ehefrau Victoria mit den gemeinsamen Kindern und seiner Schwiegermutter Jackie Adams. "Ich bin so glücklich, dass wir die tollsten Mütter in unserem Leben zu haben", schrieb er dazu.