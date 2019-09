Cardi B auch beim Super-Bowl 2020?

Ein Name fehlt noch für die Halbzeit-Show beim Super-Bowl 2020. Dürfen wir auf Überfliegerin Cardi B (26) hoffen?

Am 2. Februar 2020 findet das vielleicht größte Sport-Ereignisse des Jahres in Miami statt: Der Super-Bowl. Passend zum sonnigen Flair der Metropole in Florida werden Jennifer Lopez (50) und Shakira (42) in der Halbzeitshow performen. So viel steht bereits fest.

Allerdings verriet der berühmte amerikanische Sportjournalist und NFL-Insider auf Twitter, dass es nicht bei diesen beiden Damen bleiben wird. Weitere Namen soll in den kommenden Wochen verkündet werden.

Breaking: Jennifer Lopez and Shakira will be the halftime performers for Super Bowl LIV in Miami. Other performers also expected to be added. But a Miami flavor for Miami’s next Super Bowl.

— Adam Schefter (@AdamSchefter) September 26, 2019