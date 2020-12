07.12.2020 22:40 Uhr

Giulia Siegel und Ludwig: Steht die Beziehung vor dem Aus?

Giulia Siegel und ihr Partner Ludwig Heer haben ihre Beziehung bei ''Temptation Island VIP'' auf die Probe gestellt. Gibt es für die beiden nach der Show ein Happy-End?

Das Konzept hinter “Temptation Island“ ist schlichtweg genial. In der Reality-Show werden Singles auf Paare losgelassen, mit der Mission, sich an die jeweiligen Partner ranzumachen. Bei RTL läuft derzeit die VIP-Version der Auspann-Show. Neben Jasmin und Willi Herren wollen unter anderem auch Giulia Siegel (46) und ihr Ludwig wissen, ob sie den Flirt-Attacken der heißen Boys und Girls widerstehen können.

Ludwig kam auf seine Kosten

Zuletzt wurde die schöne Münchnerin während der Sendung mit Aufnahmen konfrontiert, die zeigen, was ihr Liebster so in ihrer Abwesenheit treibt. Seitdem hängt der Haussegen schief. Kein Wunder: Immerhin ist Ludwig gleich mehreren Ladys näher gekommen inklusive heißem Striptanz, den er sichtlich genossen hat.

Giulia Siegel unter Schock

Ein Schock für die Blondine, die ihrem Ludwig zuvor eigentlich blind vertraut hat. “Was ich gesehen habe, ist nicht der Mann an meiner Seite. Was ich gesehen habe, sind keine 100 Prozent Vertrauen. Was ich gesehen habe, sind keine 100 Prozent Liebe“, so die 46-Jährige zu Moderatorin Angela Finger-Erben.

Haben die beiden noch eine Chance?

Doch es ging noch weiter. In der nächsten Sequenz musste sich Siegel nämlich mitansehen, wie sich Ludwig das Bett Haut an Haut mit einer Frau in Unterwäsche teilt. Harter Tobak, bei dem die Reality-Darstellerin aber dennoch eine Menge Stärke bewiesen hat: “Ich möchte das hier gerade nicht stoppen. Ich möchte mich fühlen und es tut verdammt weh…Dieser Mann wird nie wieder alleine wohin fahren können, ohne dass ich Kopfkino habe…Für mich ist das der Anfang vom kompletten Ende.“

Galerie

Das sagt Ludwig dazu

Und was sagt Ludwig zu alledem? Anschließend ist der 39-Jährige nämlich mit einem Video von Giulias verletzter Reaktion konfrontiert worden. Schlechtes Gewissen? Fehlanzeige. „Diese Reaktion hätte ich nicht erwartet. Vielleicht hat sich etwas in ihrer Grundeinstellung geändert“, so Ludwig. „Ich war mir vor dem Experiment zu 100 Prozent sicher, dass wir uns vertrauen. Das scheint auf jeden Fall anders zu sein“, wie er schließlich einsichtig erklärt hat. Ob die beiden das Experiment mit einem Happy-End beenden werden?

„Temptation Island VIP“ immer sonntags 22:50 Uhr auf RTL und auf TVNOW.