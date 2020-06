A Boogie Wit Da Hoodie spendet 100.000 Dollar an seine alte Schule

Rapper A Boogie Wit Da Hoodie feiert den Release der Deluxe-Version seines dritten Studioalbums "ARTIST 2.0" und scheint dabei seine Spendierhosen anzuhaben.

So gab der in der Bronx Aufgewachsene jetzt bekannt Tablets und Laptops im Wert von 100.000 Dollar für seine ehemalige Grundschule zu spenden.

Eine Investition in die Zukunft

Über seine durchaus großzügige Spender sagt A Boogie: „Als Teil dieser Veröffentlichung spende ich Tablets und Laptops im Wert von 100.000 Dollar an meine alte Grundschule in der Bronx, damit die Kids das Lernen auf die sicherste Art und Weise durchführen können.“

Und weiter: „Bei allem, was in der Welt vor sich geht, halte ich es für wichtig, in die Jugend zu investieren, denn damit investieren wir in eine bessere Zukunft. Ich kann es kaum abwarten, euch alle bald zu sehen, aber bis dahin stay safe und passt aufeinander auf!“