Film über Bob Dylan „A Complete Unknown“: Erster Teaser zum Biopic mit Timothée Chalamet

SpotOn News | 24.07.2024, 16:57 Uhr

Timothée Chalamet wird im Biopic "A Complete Unknown" zu Bob Dylan. Ein erster Teaser zum Film gewährt nicht nur mehrere Einblicke, sondern zeigt den Schauspieler auch erstmals singend auf der Bühne.

Seit Anfang Juli sind die Dreharbeiten zum Biopic "A Complete Unknown" mit Timothée Chalamet (28) in der Rolle der Musiklegende Bob Dylan (83) abgeschlossen. Einen genauen Starttermin für den Film gibt es noch nicht – er dürfte wohl Ende des Jahres in die Kinos kommen. Jetzt hat die Produktionsfirma Searchlight Pictures aber schon einen ersten Teaser veröffentlicht.

Timothée Chalamet singt als Bob Dylan

Der knapp zweiminütige Clip zeigt, wie Edward Norton (54) in der Rolle des Musikers Pete Seeger (1919-2014) einen jungen Bob Dylan einem Publikum vorstellt. Chalamet betritt anschließend als Bob Dylan die Bühne und performt "A Hard Rain's A-Gonna Fall", Dylans Song aus dem Jahr 1962. Während Chalamet den Hit auf der Bühne singt, zeigt der Trailer Ausschnitte aus dem Film – darunter Dylans Reise durch New York, Auftritte des Musikers und auch erste Bilder von Chalamets Co-Stars Elle Fanning (26) und Monica Barbaro (34).

Der Teaser endet mit einer Szene, in der Dylan einen Song für Seeger und seiner Familie spielt, eine von Seegers Töchtern sagt darauf scherzhaft: "Guter Start."

Darum geht es in "A Complete Unknown"

Das Biopic "A Complete Unknown" basiert auf Elijah Walds Buch "Dylan Goes Electric! Newport, Seeger, Dylan, and the Night That Split the Sixties" aus dem Jahr 2015. Die Story dreht sich um einen jungen Bob Dylan, der im New York der 1960er Jahre seine Musikkarriere startet und zur kulturellen Sensation aufsteigt. Das Drehbuch stammt von Jay Cocks, James Mangold führt Regie. Erste Einblicke hatten bereits zahlreiche Fotos der Dreharbeiten in New York City gegeben, auf denen Timothée Chalamet Bob Dylan zum Verwechseln ähnlich sieht.