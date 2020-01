„A Quiet Place 2″: Der erste deutsche Trailer ist da

Psst, nur nicht zu laut freuen! Auch im zweiten Teil des erfolgreichen Suspense-Thrillers ‚A Quiet Place‘ gilt weiterhin die wichtigste Überlebensregel: „Mach bloß kein Geräusch!“ Mit ‚A Quiet Place 2‘ kommt am 19. März 2020 die spannungsgeladene Fortsetzung dessen in die deutschen Kinos. Jetzt gibt es den deutschen Trailer!

Erneut liefert Regisseur John Krasinski damit ein atemberaubendes Kinoerlebnis der Extraklasse, bei dem jedes Dezibel über Leben und Tod entscheidet.

Quelle: instagram.com

Überlebenskampf in aller Stille

Die tödliche Gefahr durch die ebenso grausamen wie geräuschempfindlichen Kreaturen ist noch immer allgegenwärtig. Jeder noch so kleine Laut könnte ihr letzter sein. Krasinskis Gattin Emily Blunt ist in ihrer Rolle als Evelyn mit ihren Kindern Regan und Marcus, die von Millicent Simmonds und Noah Jupe gespielt werden, sowie ihrem Baby nun auf sich allein gestellt. Weiterhin muss die Familie ihren Alltag in absoluter Stille bestreiten. Als sie sich gezwungenermaßen auf den Weg in das Unbekannte machen müssen, merken sie schnell, dass hinter jeder Abzweigung weitere Gefahren lauern. Und so beginnt eine lautlose Jagd.

Auch bei ‚A Quiet Place 2‘ führt Multitalent John Krasinski, der schon für Werke wie beispielsweise ‚Jack Ryan‘ und ‚The Office‘ verantwortlich ist, wieder Regie und zeichnet sich außerdem für das Drehbuch und als Produzent verantwortlich. Die weibliche Hauptrolle wird auch in der Fortsetzung von Hollywoodstar und Golden-Globe®-Preisträgerin Emily Blunt gespielt, die bereits für ihre Darstellungen beispielsweise in ‚Mary Poppins? Rückkehr‘ und ‚Der Teufel trägt Prada‘ berühmt ist.

Für die Hauptrolle der Evelyn im ersten Teil wurde sie bereits mit dem SAG®-Award als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet. An ihrer Seite sind dieses Mal unter anderem ‚Peaky Blinders‘-Star Cillian Murphy und ‚Guardians of the Galaxy‘-Darsteller Djimon Hounsou zu sehen. Auch die beiden Nachwuchstalente Millicent Simmonds und Noah Jupe schlüpfen wieder in ihre Rollen als Kinder der Familie Abbott.

Wie schon Teil eins wurde auch die Fortsetzung von ‚Platinum Dunes‘, der Produktionsfirma von Star-Regisseur Michael Bay, produziert.