"A Quiet Place 2": Endlich kommt der Schocker ins Kino!

25.05.2021 21:20 Uhr

"A Quiet Place" von John Krasinski mit seiner Ehefrau Emily Blunt in der Hauptrolle war einer der Überraschungs-Kinohits des Jahres 2018. Pandemiebedingt war die Fortsetzung des Sci-Fi-Thrillers immer wieder verschoben worden.

John Krasinski und seine Frau Emily Blunt haben sich für die Horror-Fortsetzung von „A Quiet Place“ – bei der Krasinski sowohl Regie führte als auch das Drehbuch lieferte – erneut zusammengetan.

Darin spielt Emily Blunt die Hauptrolle und John besteht darauf, dass seine Frau die gesamten Dreharbeiten für alle Darsteller und die Crew besser gemacht hat. In einem Auftritt in der „The Late Show with Stephen Colbert“ schwärmte er von der 38-Jährigen: „Die Wahrheit ist, ich denke, sie ist die talentierteste Schauspielerin, die wir haben. Ich meine, sie ist einfach die unglaublich talentierteste Person, aber auch über die Schauspielerei hinaus ist sie einfach eine unglaubliche Person am Set. Die gesamte Crew, jeder, der dabei ist, liebt es einfach viel mehr, wenn sie am Set ist.“

Popcorn in der Pandemie

Krasinski (41), der mit Emily die Töchter Hazel (7) und Violet (4) hat, gab auch ein Einblick in sein Leben während der Pandemie.

Vor allem eine Sache machte ihm zu schaffen: Popcorn. Er gibt zu, dass er „süchtig“ nach Popcorn wurde und ihn seine Frau schließlich befahl, dass er mit dem Naschen aufhören müsse, da er zu viel Gewicht zunehme.

Darum geht’s in „A Quiet Place 2“

Die tödliche Gefahr durch die ebenso grausamen wie geräuschempfindlichen Kreaturen ist noch immer allgegenwärtig. Jeder noch so kleine Laut könnte ihr letzter sein. Evelyn (Emily Blunt) ist mit ihren Kindern Regan (Millicent Simmonds), Marcus (Noah Jupe) und dem Baby nun auf sich allein gestellt. Weiterhin muss die Familie ihren Alltag in absoluter Stille bestreiten. Als sie gezwungen sind, sich auf den Weg in das Unbekannte aufzumachen, merken sie schnell, dass hinter jeder Abzweigung weitere Gefahren lauern. Eine lautlose Jagd beginnt …

Deutscher Kinostart am 24. Juni 2021. (KT/Bang)