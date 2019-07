A$AP Rocky bleibt in Schweden weiter im Knast

Freitag, 19. Juli 2019 19:13 Uhr

Trotz aller Bemühungen von Kim Kardashian (38) bleibt A$AP Rocky (30) für eine weitere Woche in Schweden hinter Gittern.

Es sieht schlecht aus für A$AP Rocky. Das Bezirksgericht von Stockholm entschieden am Freitagabend, dass der Rapper auch diese Woche nicht auf freien Fuß gesetzt wird. Per richterlicher Anordnung bleibt der Musiker für weitere sieben Tage in Untersuchungshaft, um der Staatsanwaltschaft mehr Zeit für ihre Ermittlungen zu verschaffen.

Begründet wurde die Entscheidung laut TMZ außerdem mit der Befürchtung, dass der Ex von Kendall Jenner (24) sonst heimlich das Land verlassen könnte.

Quelle: instagram.com

Viele Fans können es kaum glauben, dass ihr Idol immer noch hinter Gittern sitzt. Ebenso geht es Ich-Darstellerin Kim Kardashian. Die nutzte ihre weitreichenden Kontakte bis ins Weiße Haus, um an Donald Trump (63) persönlich die Bitte zu überbringen, sich für die Freilassung des Musikers einzusetzen. (wir berichteten)

Thank you @realDonaldTrump , @SecPompeo, Jared Kushner & everyone involved with the efforts to Free Asap Rocky & his two friends. Your commitment to justice reform is so appreciated ???? https://t.co/Ym1Rzo5Z6c — Kim Kardashian West (@KimKardashian) July 18, 2019

Schuldig im Sinne der Anklage?

Wie bereits gesagt empfinden viele seine Haft als einen Skandal. Aber gerade das von seinen Unterstützern so oft genannte Beweisvideo, belastet den Musiker schwer.

Natürlich sieht man darauf, wie das Opfer, zusammen mit einem zweiten Mann, A$AP Rocky und seine Crew über Minuten hinweg beschimpft und belästigt. Ebenso wird man Zeuge davon, wie die Amerikaner versuchen die Situation zu schlichten und den jungen Mann bittet, sie in Ruhe zu lassen. Man sieht aber eben auch, wie die Lage später eskaliert und vier Männer, inklusive Rocky, auf den bereits am Boden Liegenden eintreten und ihn mit Fäusten schlagen.

Außerdem war das Opfer kaum älter als 18 Jahre alt und ein Fliegengewicht im Vergleich zu Rocky und seinen Freunden.

Nur Selbstverteidigung?

A$APs Unterstützer sagen, der Musiker hätte sich nur verteidigt. Nicht er hätte die Schlägerei provoziert, sondern der junge Mann, der so aggressiv wurde, dass er einen von A$APs Männern mit seinen Kopfhörern schlug. Das scheint alles der Wahrheit zu entsprechen, aber zu den Fakten gehört eben auch, dass es natürlich eine Straftat ist, zu viert eine Person zu verprügeln, die dabei war wegzulaufen.

Ob die Richter in Stockholm sich für eine Anklage entscheiden, steht selbstverständlich noch in den Sternen. Im schlechtesten aller Szenarien, drohen dem Rapper und zwei seiner Freunde allerdings bis zu sechs Jahren Haft im kalten Schweden.

Falls ihr sie noch nicht gesehen habt, könnt ihr hier alle Videos rund um die Vorschichte der Prügelei sehen.

View this post on Instagram A post shared by PRETTY FLACKO (@asaprocky) on Jul 2, 2019 at 8:06am PDT

View this post on InstagramA post shared by PRETTY FLACKO (@asaprocky) on Jul 2, 2019 at 7:56am PDT