A$AP Rocky freigelassen

Samstag, 3. August 2019 09:23 Uhr

US-Rapper A$AP Rocky (30, eigentlich Rakim Mayers) ist nach mehreren Wochen in schwedischer U-Haft vorerst freigekommen. Das ordnete ein Gericht in Stockholm am Freitag an.

Einen Monat nach einer Prügelei in Stockholm sind der Rapper und zwei Mitangeklagte am Freitag auf freien Fuß gesetzt worden. Am Ende des dritten und letzten Verhandlungstages habe ein Richter des Bezirksgerichts Stockholm den Musiker und zwei seiner Begleiter auf freien Fuss gesetzt – bis am 14. August das Urteil wegen Körperverletzung verkündet werde. Das berichtet der schwedische Fernsehsender SVT in seinem Liveblog. Die Staatsanwaltschaft fordert sechs Monate Haft.

Trump jubelt

Der Musiker hatte zuvor gestanden, Ende Juni in Stockholm einen 19-Jährigen über den Bürgersteig geschleudert, getreten und geschlagen zu haben. A$AP Rocky habe aus Notwehr gehandelt. Der 30-Jährige muss bis zur Urteilsverkündung nicht in Schweden bleiben. Offenbar konnte er das Land noch am Freitag verlassen und die Heimreise antreten.

Immerhin hatte der Rapper den mächtigsten Mann des Planeten an seiner Seite. US-Präsident Donald Trump meldete sich dazu erneut auf Twitter und schrieb am Freitag: „A$AP Rocky aus dem Gefängnis entlassen und von Schweden auf dem Weg nach Hause in die USA. Es war eine steinige Woche, komm so schnell wie möglich nach Hause, A$AP“.