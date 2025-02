Wegen Schießerei in Hollywood Prozess gegen A$AP Rocky hat in Los Angeles begonnen A$AP Rocky muss sich wegen einer Schießerei in Los Angeles vor Gericht verantworten. Dem Partner von Rihanna drohen bis zu 24 Jahre Haft. Ein Urteil dürfte es in etwa drei Wochen geben – ein denkbar schlechter Zeitpunkt für den Rapper.