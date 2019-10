A$AP Rocky wirbt jetzt für lange Unterhosen

Hat A$AP Rocky (31) seine Vorliebe für lange Unterhosen im schwedischen Knast entdeckt? Der sonst so stylishe Rapper wirbt nun für dieses Kleidungsstück aus längst vergangenen Zeiten.

Der Winter steht vor der Tür. Die Temperaturen sinken wieder und es ist langsam an der Zeit die Winterklamotten aus der hintersten Ecke des Schranks zu kramen. Musiker A$AP Rocky geht sogar noch einen Schritt weiter. In perfekter Anpassung an die kalten Tage zieht sich der Musiker erst mal eine lange Unterhose über.

Zugegeben wissen wir nicht, ob der Musiker die eigenwillige Unterwäsche auch privat trägt. Denn bei dem Foto handelt es sich um eines der Kampagnenbilder für die aktuelle Kollektion der Marke Calvin Klein.

Lange Unterhosen 2.0

Im Gegensatz zur klassischen langen Unterhose, die sich auch heute noch großer Beliebtheit bei Rentnern und Skifahrern erfreut, zeichnet sich der Calvin Klein-Schlüpper nicht durch ein langes Bein aus, sondern durch eine hohe Taille. Der legendäre Gummibund, auf dem der Schriftzug der It-Brand zu lesen ist, befindet sich ein Stück über der Taille.

Man muss sich nun ganz ehrlich folgende Frage stellen. Wenn man einen heißen Typen wie A$AP Rocky mit nach Hause nimmt und dieser im Moment der Leidenschaft dann diese Unterwäsche enthüllt, wäre das ein Lustkiller?

Fashion-Futurist A$AP Rocky

A$AP Rocky beweist sich seit Jahren als modischer Freigeist, der auf der einen Seite unglaublich männlich auftritt, und auf der anderen Seite nicht davor scheut traditionell weibliche Looks zu adaptieren. Mit seinem Brigitte Bardot-Kopftuch-Look sorgte er 2018 bereits für Aussehen.

Der Mut zum Kopftuch konnte sich unter Männern bis dato nicht durchsetzen, aber vielleicht erfreut sich die lange Taillen-Unterhose bei modischen Herren ja größerer Beliebtheit.

Hot or Flop: Die Taillen-Unterhose für Männer Hot Flop Abstimmen Hot 0%, 0 votes Flop 0%, 0 votes View questions