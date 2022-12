Anwesen und Vermögen Aaron Carter: Es ist beschlossen! Sein Sohn soll alles erben

Aaron Carter im JAhr 2021

Bang Showbiz | 05.12.2022, 10:00 Uhr

Aaron Carters Familie möchte, dass sein Sohn sein Anwesen erbt.

Die Mutter des verstorbenen Sängers, Jane Carter, die ihren 12 Monate alten Enkel Prince noch nicht getroffen hat, sagte jetzt gegenüber „TMZ“, dass er der Nutznießer des Vermögens seines Vaters sein soll, da die Familie „das Geld nicht braucht“.

„Ich möchte das Prince versorgt ist und Aarons Vermächtnis weiterlebt“

Jane fügte hinzu, dass sie eine Beziehung mit ihrem Enkel und Aarons On-Off-Verlobter Melanie Martin haben möchte, die derzeit das Sorgerecht für das Kind hat. Nachdem Aaron am 5. November im Alter von 34 Jahren tot in der Badewanne seines kalifornischen Hauses aufgefunden wurde, bat seine Mutter ihre Tochter Angel, Aarons Zwilling, eine Petition einzureichen, um als Verwalter seines Nachlasses zu dienen, der angeblich 500.000 Dollar wert ist.

Melanie erzählte „Us Weekly“ letzte Woche über die finanziellen Vereinbarungen: „Ich möchte keine Probleme oder Stress wegen Aarons Nachlass. Ich möchte nur, dass Prince versorgt wird und dass Aarons Vermächtnis weiterlebt … Wer in Princes Leben sein will, kann in Princes Leben sein.“ Aarons Todesursache muss noch bestimmt werden, vorbehaltlich toxikologischer Ergebnisse. Aber der Sänger, der jahrelang gegen Süchte und psychische Probleme kämpfte, wurde Berichten zufolge mit Pillen und Dosen Druckluft in seiner Nähe gefunden.



Bruder Nick Carter zollt ihm Tribut

Aarons Bruder Nick Carter (42), Sänger der Backstreet Boys, sagte zuvor, es sei hart gewesen, am Tag nach dem Tod von Aaron auf der Bühne aufzutreten. Er erzählte „Extra“ von den Folgen des Todes seines jüngeren Bruders und wie seine Bandkollegen ihn unterstützten, als er beschloss, Stunden nach seinem Tod in London zu singen. Nick sagte: „Es war sehr emotional für mich, meine Jungs bei mir zu haben. Es gibt das alte Sprichwort „Die Show muss weitergehen“, das uns seit Jahren begleitet, aber an diesem Abend wusste ich nicht, was mich erwarten würde. Ich wusste nicht, was dabei herauskommen würde, auf diese Bühne zu gehen. Die Reaktion der Fans zu bekommen, war definitiv beruhigend und hat mir viel bedeutet.“

Nick wurde beim Konzert der Backstreet Boys im November schluchzend gesehen, als die Gruppe dem verstorbenen Sänger Tribut zollte, indem sie „No Place“ spielte, während Fotos der Geschwister auf dem Bildschirm gezeigt wurden.