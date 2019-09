Aaron Carter leidet an „Schizophrenie und akuter Angst“

Musikalisch machte Aaron Carter (31) in den letzten Jahren nicht von sich Reden, dafür aber mit seinem Privatleben. Sei es mit seiner Ex-Freundin Lina Valentina, seiner sexuellen Orientierung, seinem Insider-Wissen über Michael Jackson oder seiner eigenen laaangen Krankenakte.

Nun packte der jüngere Bruder von Backstreet Boy Nick Carter in der TV-Show „The Doctors“ aus und das amerikanische „People“-Magazin zitiert ihn daraus: „Die offizielle Diagnose ist, dass ich an multipler Persönlichkeitsstörung, Schizophrenie und akuter Angst leide.“

Quelle: instagram.com

Er nimmt viele Medikamente

Optisch sieht Aaron Carter schon länger mitgenommen aus, müder Blick, abgemagerte Statur und ein eingefallenes Gesicht – von dem einstigen Teenie-Mädchenschwarm ist nichts mehr übrig. Immer wieder kündigte er zig Comebacks an, aber so wirklich zünden will das nicht.

Carter muss gegen seine Leiden auch zahlreiche starke Medikamente nehmen, macht daraus kein Geheimnis und erklärt: „Das ist meine Realität. Ich habe nichts zu verbergen. Ich bekomme Xanax, Seroquel, Gabapentin, Hydroxyzin, Trazodon, Omeprazol.“ Die verschreibungspflichtigen Pharmazeutika muss er täglich einnehmen.