04.02.2021 10:49 Uhr

Aaron Carter steigt gegen Lamar Odom in den Ring

Sänger Aaron Carter nimmt es mit Ex-Basketballprofi Lamar Odom auf. Die beiden US-Promis treten im Juni bei einem Boxkampf gegeneinander an.

Aaron Carter (33, „I Want Candy“) zieht gegen Lamar Odom (41) in den (Box)Kampf. Wie das US-Portal „TMZ“ berichtet, nehmen der Sänger und der ehemalige Profi-Basketballspieler im Sommer an einer Promi-Boxveranstaltung teil.

Stattfinden soll das Match zwischen Carter und dem Ex-Mann von Khloé Kardashian (36, „Keeping Up With The Kardashians“) am 12. Juni im Showboat Casino in Atlantic City (US-Bundesstaat New Jersey). Es soll über drei Runden dauern.

Aaron Carter ist der Underdog

Die beiden US-Stars unterscheidet neben acht Jahren Altersunterschied auch ihre Größe. Odom ist über zwei Meter groß, Carter knapp 1,85 Meter. Der 41-jährige gebürtige New Yorker spielte zudem 14 Jahre lang in der US-amerikanischen Basketballprofiliga NBA. Sein 33-jähriger Kampfgegner war nie als professioneller Sportler aktiv.

Carter fällt also definitiv die Rolle des Underdog zu, wenn er in den Ring steigt. Bereit, die Herausforderung anzunehmen, sei er trotzdem, sagte der Bruder von Backstreet Boy Nick Carter (41, „Help Me“) „TMZ Sports“. Er habe in seiner Jugend viel „auf der Straße gekämpft“.

(wag/spot)