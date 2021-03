Aaron Carter wird zum ersten Mal Vater

08.03.2021 13:06 Uhr

Sänger Aaron Carter und seine Verlobte Melanie Martin erwarten ihr erstes Kind. Auf Instagram zeigen sie ihren positiven Schwangerschaftstest.

Aaron Carter (33, „I Want Candy“) und seine Verlobte Melanie Martin erwarten ein Baby. Der Sänger teilte ein Video auf Instagram, bei dem seine Fans am Sonntag live mitfiebern konnten, ob der Schwangerschaftstest positiv ausfällt. Deutlich ist nach wenigen Momenten ein zweiter Strich auf dem Stäbchen zu erkennen, der damit eine Schwangerschaft anzeigt. Ein erster Test, den Carter in dem Video ebenso zeigt, war ebenfalls positiv ausgefallen.

„Ich weiß nicht, was los ist“, ist seine Verlobte dabei im Hintergrund zu hören. „Nun ja, du bist eben schwanger“, entgegnet Carter lachend. Bereits seit Monaten erklärte Carter immer wieder, dass er mit seiner Partnerin eine Familie gründen möchte. Im Juli wurde bekannt, dass Martin eine Fehlgeburt erlitten hatte. Die Gründe für den Abgang seien zu viel Stress gewesen.

In einem Instagram-Livestream sagte Carter nach dieser schrecklichen Nachricht, dass sie sich Zeit lassen und es dann erneut versuchen wollen. „Ich muss mich um sie kümmern, wir möchten das beide so sehr“, sagte er damals. Zuletzt machte Carter mit einem angekündigten Boxkampf gegen Ex-Basketballprofi Lamar Odom (41) auf sich aufmerksam. Der Promi-Kampf soll im Juni über die Bühne gehen.