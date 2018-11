Aaron Carter wird zum ersten Mal Vater?

Mittwoch, 21. November 2018 21:13 Uhr

Aaron Carter wird angeblich erstmals Vater. Der Sänger und seine Freundin Lina Valentina sollen ein Kind erwarten. Laut ‚E! News‘ kann es der 30-Jährige kaum erwarten, sein erstes Baby in den Armen zu halten.

Auf Twitter verriet Aaron, der sich ja auch mal als bisexuell outete, seinen Fans bereits, dass er möglicherweise (!) Papa wird. „Mir geht es in mentaler, physischer und emotionaler Hinsicht einfach so gut gerade. Ich habe endlich mein erstes Haus gekauft, werde meiner Freundin bald einen Antrag machen und wir erwarten möglicherweise ein Kind…“, teilte er sein Glück mit den Fans. Eines Insiders zufolge könnte der ‚I Want Candy‘-Hitmacher noch innerhalb der nächsten Woche vor seiner Liebsten auf die Knie gehen. Der Popstar hatte bereits in der Vergangenheit über sein Verlangen gesprochen, sich niederzulassen und eine Familie zu gründen.

Es kann auch ein Mann sein

Gegenüber ‚US Weekly‘ sagte er 2017: „Ich habe über Adoption nachgedacht. Ich möchte so gerne Kinder haben. Mein Ziel ist es, Vater zu werden. Ich wurde 30 und dachte ‚Okay, mein Vorsatz ist es, ein Kind zu haben.‘ Aber nicht nur ein Kind. Eine schöne Frau oder einen Mann, weil wir auch Kinder haben möchten. Aber es muss mit der richtigen Person sein.“

In Lina Valentina scheint er nun genau die richtige Person gefunden zu haben. Auf Instagram veröffentlichte er zuletzt eine süße Liebeserklärung an seine Herzensdame. „Ich habe endlich die Liebe meines Lebens gefunden. Niemand hat mich verstanden und mir JEMALS die Liebe gezeigt, die diese Frau für mich übrig hat“, schwärmte er so.