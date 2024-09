Prince Carter ist sein Sohn Aaron Carters Ex-Verlobte legt Vaterschaftstest vor

Schluss mit den Gerüchten: Der verstorbene Aaron Carter ist der Vater von Prince Carter. (mia/spot)

SpotOn News | 28.09.2024, 16:13 Uhr

Seit der Geburt des kleinen Prince Carter war die Vaterschaft von Aaron Carter immer wieder angezweifelt worden. Nun hat die Mutter und Ex-Verlobte des Verstorbenen einen DNA-Test machen lassen.

Die ehemalige Verlobte von Aaron Carter (1987-2022), Melanie Martin, hat sich gegen die Vorwürfe gewehrt, ihr Sohn Prince sei nicht der biologische Sohn des verstorbenen Sängers. Wie "TMZ" berichtet, hat Martin einen DNA-Test machen lassen, der beweist, dass der Popstar tatsächlich der Vater des Zweijährigen ist.

Laut Martin wurde die Vaterschaft Carters seit Jahren und besonders seit dem Tod des Sängers von der Öffentlichkeit angezweifelt. Weiter sollen ihr "Hass und grundlose Gerüchte" entgegengeschlagen sein. Den DNA-Test bestätigte sie auch in einem Statement gegenüber "People". Zudem sagte sie, dass es ihr und dem Kleinen gut gehe. Und weiter: "Er wird bald drei Jahre alt. Wir sind glücklich, einander zuhaben. Er ist der beste kleine Junge und er ist wirklich klug."

Tragische On-Off-Beziehung mit Aaron Carter

Martin befand sich zwischen 2020 und 2022 in einer On-Off-Beziehung mit Carter. Prince wurde im November 2021 geboren, eine Woche später gab das Paar seine Trennung bekannt. Im Dezember 2021 kamen die beiden wieder zusammen und trennten sich endgültig im Februar 2022.

Am 5. November 2022 starb Carter im Alter von 34 Jahren. Der kleine Bruder von Backstreet Boy Nick Carter (44) war in der Badewanne seines Hauses in Lancaster, Kalifornien, ertrunken aufgefunden worden. Nach Abschluss der offiziellen polizeilichen Untersuchung wurde sein Tod als Unfall eingestuft. Carter sei aufgrund der Wirkung von eingenommenen Beruhigungsmitteln und eingeatmetem Gas ertrunken.