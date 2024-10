2014 heirateten sie in Venedig Ehejubiläum für George und Amal Clooney: So halten sie ihr Glück fest Die Liste seiner Verflossenen ist lang – aber seit George Clooney seine heutige Ehefrau Amal getroffen hat, scheint der Hollywoodstar angekommen zu sein. Die beiden feiern zehnten Hochzeitstag – so sieht ihr gemeinsames Leben aus.