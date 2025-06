Film Aaron Taylor-Johnson: Er darf nicht über sein nächstes Filmprojekt sprechen

Aaron Taylor-Johnson - 28 Years Later - Madrid Photocall - Sony Pictures BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.06.2025, 11:00 Uhr

Der Star verrät mysteriöses nächstes Projekt inmitten von James Bond-Gerüchten.

Der 35-jährige Schauspieler wird als nächster James Bond gehandelt, da Amazon MGM nach einem Nachfolger für Daniel Craig 007 sucht. Auf die Frage, was er nach der Arbeit an ’28 Years Later‘ machen wird, antwortete er sehr zurückhaltend. Als er von ‚Deadline‘ bei der Premiere des Horrorfilms am Mittwoch (18. Juni) gefragt wurde, sagte er: „Ich kann nicht darüber sprechen.“ Taylor-Johnson wurde bereits abgeführt, bevor die Frage gestellt wurde, und lächelte nach seiner kryptischen Antwort.

Vor einigen Wochen wurde der Hollywood-Star als weltweiter Botschafter der Schweizer Marke Omega bekannt gegeben, die seit dem Film GoldenEye von 1995 die beliebteste Uhrenmarke der Bond-Reihe ist und deren Uhren jeder 007 seit Pierce Brosnan auf der Leinwand trug.

Taylor-Johnson sagte kürzlich: „Ich habe Uhren schon immer sehr geschätzt, vor allem aber Omega. Jetzt, nach dem Besuch der Fabrik, bewundere ich die Fähigkeiten, die für die Herstellung eines solch luxuriösen Produkts erforderlich sind.“ Omega-CEO Raynald Aeschlimann lobte ihn unterdessen als „vielseitigen Schauspieler mit einer Bandbreite, die Action, Thriller, Romantik und vieles mehr umfasst“.

Der ‚Bullet Train‘-Star hat sich indes über die Möglichkeit, dass er Bond spielen könnte, bedeckt gehalten.