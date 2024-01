Stars Abbey Clancy: Übermäßige Angst vor Krankheiten

Peter Crouch and wife Abbey Clancy 2019 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.01.2024, 09:42 Uhr

Das Model war davon überzeugt, an Multipler Sklerose erkrankt zu sein.

Abbey Clancy befürchtete, Multiple Sklerose zu haben – dabei war ihre Jeans einfach zu eng.

Die britische Moderatorin war außer sich vor Sorge, als sie ein Taubheitsgefühl in ihrem Unterkörper verspürte. Nachdem sie ihre Symptome googelte, war sie davon überzeugt, an Multipler Sklerose (MS) erkrankt zu sein, eine Krankheit, die Gehirn und Rückenmark beeinträchtigt, was unter anderem zu Gleichgewichtsproblemen und Sehstörungen führen kann.

Im Podcast ‚NewlyWeds‘, den sie mit ihrem Mann Peter Crouch betreibt, gesteht die 37-Jährige: „Es passierte, als ich diese Jeans anhatte, die so eng war, dass sie das Blut stoppte, wenn ich mich hinsetzte. Aber als ich es gegoogelt habe, war es MS.“

Wegen ihrer möglichen Diagnose sei Abbey beim Arztbesuch kurzerhand in Tränen ausgebrochen. „Ich habe [meine Angst] so sehr unterdrückt, dass ich, als ich zum Arzt ging, hysterisch wurde und nicht aufhören konnte zu weinen. Er sagte: ‚Sie haben keine MS, aber Sie haben ein psychisches Problem‘“, berichtet sie.

Ihr Mann bestätigt: „Gesundheitsangst ist eine Sache. Sie hat ein Problem damit.“ Der ehemalige britische Nationalspieler wünscht sich, dass sich das Model „weniger Sorgen macht“. Abbey neige nämlich dazu, „die Probleme von allen zu übernehmen“. Peter erklärt: „Es ist eine nette Sache, aber es fordert seinen Tribut.“