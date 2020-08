01.08.2020 16:04 Uhr

Ablenkung im Lockdown: Heidi Klum verbringt Pool-Tag mit Thomas Hayo

Heidi Klum nutzt die heißen Temperaturen in ihrer Wahlheimat Kalifornien und verbringt entspannte Stunden im Pool. Mit dabei: Ehemann Tom Kaulitz sowie ihr Freund und "GNTM"-Sidekick Thomas Hayo.

Heidi Klum (47) hat ihren guten Freund, Creative Director Thomas Hayo (51) zu einer Pool-Sause eingeladen. Auf Instagram veröffentlichte sie mehrere Clips, in denen sie gemeinsam mit Hayo und Ehemann Tom Kaulitz (30) das kühle Nass in ihrem Zuhause unter kalifornischer Sonne genießt. Die drei tauchen um die Wette und die beiden Männer spielen eine Partie Wasser-Tischtennis, während Klum sie filmt und lustige Filter auf das Video legt.

Anton durfte mit aufs Foto

„So schön dich zu sehen“, richtet Klum warme Worte an ihren Freund, der bereits mehrmals in ihrer Model-Castingshow „Germany’s next Topmodel“ als Juror oder Coach zu sehen war. Auch Thomas Hayo postete zwei Schnappschüsse von dem Tag im Hause Klum-Kaulitz.

Auf den Selfies ist er mit Anton, dem Wolfshund des Ehepaares zu sehen. „Ich habe meinen ‚kleinen‘ Kumpel Anton heute getroffen, der mit der Farbe rund um das Haus ein wenig zu viel Bekanntschaft gemacht hat“, schreibt Hayo zu dem Foto, auf dem das graue Fell des Hundes tatsächlich ein wenig blau schimmert. Hayo fügt am Ende die Hashtags #Wolfshund, #Welpenliebe und #FreundeundFamilie an.

(jom/spot)