25.01.2021 21:30 Uhr

About You Fashion-Show: Diese Promis waren dabei!

Auch dieses Jahr hat „ABOUT YOU“ wieder seine beliebte Fashion Week ausgerichtet. Diese Stars waren beim Opening der Show dabei!

Im Rahmen der Berlin Fashion Week präsentiert „ABOUT YOU“ mit einer Live-Produktion auch in diesem Jahr wieder die „AYFW 2021 – ABOUT YOU Fashion Week“. Die Opening-Show musste dieses Jahr zwar ohne Zuschauer auskommen, bot dafür aber ein riesiges Aufgebot an Influencern, Models und Künstlern.

„The End of F*****g Fashion“

Zum Auftakt und als Opening der diesjährigen „AYFW“ zeigt die „ABOUT YOU“-Show eine neue Modekultur, die Wertigkeit und langhaltende Qualität vor kurzlebige Trends stellt. Unter dem Motto „The End of F*****g Fashion“ wird ein progressiver Neuanfang symbolisiert, der für Circular Fashion und einen zukunftsorientierten Umgang mit Mode steht. Die Message ist eine unmissverständliche Botschaft, die zu einem Umdenken aufrufen soll.

Diese Promis liefen über den Catwalk

Für diese wichtige Botschaft ließen sich viele Promis nicht zwei Mal beten und liefen für „ABOUT YOU“ über den Laufsteg. Darunter: Model Lorena Rae, Influencerin Sofia Tsakiridou vom Kanal „matiamubysofia“, die TikToker Younes Zarou und Nic Kaufmann, Choreographin Nikeata Thompson, Influencer Riccardo Simonetti und der Rapper Kelvyn Colt.

Heidi Klum und Lena Gercke als Special-Guests

Neben den berühmten Models der Show, gab es auch noch zwei Special Guests der Fashion Show. Topmodel Heidi Klum und Moderatorin Lena Gercke durften das Mega-Event aus nächster Nähe verfolgen. Grund dafür ist wahrscheinlich die bald anstehende 16. Staffel „Germany’s next Topmodel“, denn auch drei ihrer Schützlinge – Luca, Alex und Liliana – sollen dort über den Laufsteg gemodelt sein.

Galerie

Musikalische Performance von Loredana

Nicht nur in Sachen Models hatte das Opening viel zu bieten. Auch musikalisch hielt die Show eine Überraschung bereit. Loredana, eine der erfolgreichsten Rapperinnen der Deutschrap-Szene, untermalte die Fashion-Show zweitweise mit ihrem Auftritt und sorgte damit im Netz für Begeisterung.