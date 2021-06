Absage für Kultfilm: Salma Hayek war zu „faul“ für „Matrix“

23.06.2021 16:10 Uhr

Hollywood-Star Salma Hayek hat verraten, dass sie die Rolle der Trinity im Kultfilm "Matrix" nicht bekommen hat, weil sie beim Sport-Casting zu "faul" war.

Hollywood-Star Salma Hayek (54, „Frida“) hat verraten, warum sie die weibliche Hauptrolle der Trinity im Science-Fiction-Kultfilm „Matrix“ (1999) nicht bekommen hat, obwohl sie eine der Hauptanwärterinnen dafür war.

„Wir waren bereits über viele Hürden gesprungen, hatten Screen-Tests und viele Vorsprechen gemacht, dann kamen diese Stunt-Koordinatoren aus Asien und es ging um den Physis-Test“, erinnerte sich Hayek in der Talkshow „Red Table Talk“ von US-Schauspielerin und Moderatorin Jada Pinkett Smith (49) an das Casting.

Doch der lief offenbar nicht so gut: „Sie sagten zu mir: ‚Du musst laufen!‘ Ich fragte: ‚Wohin?!‘ ‚Herum, du musst herumlaufen.'“ – Sie habe nicht mal eine Runde geschafft, gab Hayek zu. „Ich bin flexibel und beweglich, aber ich bin faul. Ich bin nie wirklich ins Fitnessstudio gegangen“, so ihre Entschuldigung.

What brought Salma Hayek and our very own Jada Pinkett Smith together? The answer might surprise you. Find out this Wednesday on an all-new #RedTableTalk!

Posted by Red Table Talk on Tuesday, June 22, 2021