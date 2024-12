Frau verklagt ihn und Sean "Diddy" Combs „Abscheulich“: Jay-Z wehrt sich gegen Vergewaltigungsvorwürfe

Jay-Z und Beyoncé gelten als eines der mächtigsten Paare der US-amerikanischen Musikszene. Sie sind seit 2008 verheiratet und haben drei Kinder. (ae/spot)

SpotOn News | 09.12.2024, 06:33 Uhr

Neben Sean "Diddy" Combs gibt es nun auch schwere Vorwürfe gegen Musikproduzent Jay-Z: Eine Frau wirft ihm vor, sie als 13-Jährige gemeinsam mit dem Rapper nach den MTV Video Music Awards im Jahr 2000 vergewaltigt zu haben. Beyoncés Ehemann weist dies vehement zurück.

Haben Sean "Diddy" Combs (55) und Musikproduzent Jay-Z (55) im Jahr 2000 zusammen eine damals 13-Jährige missbraucht? Das behauptet eine Frau, die ihre Zivilklage gegen Combs nun um den Ehemann von Sängerin Beyoncé (43) erweitert hat. Jay-Z wehrt sich gegen den Vorwurf und bezeichnet ihn in einer Stellungnahme als "abscheulich".

Video News

Unter Drogen gesetzt und angegriffen?

Eine namentlich nicht genannte Frau ergänzte laut NBC News ihre frühere Zivilklage gegen Sean "Diddy" Combs. Sie behauptet nun, die beiden Männern hätten sie auf der Aftershow-Party der MTV Video Music Awards 2000 angegriffen und vergewaltigt. Dabei hätte eine weibliche Prominente zugesehen, die namentlich nicht genannt wurde. Die Zivilklage wurde ursprünglich im Oktober in New York City eingereicht, wobei die Namen zweier Prominenter geschwärzt und nur Sean "Diddy" Combs als Beklagter aufgeführt wurde. Am Sonntag, 8. Dezember, wurde dann eine geänderte Klage eingereicht, in der Carter namentlich auftaucht.

"Der Angeklagte Sean Combs hat zusammen mit seinem langjährigen Freund und Kollegen Shawn Carter (alias 'JayZ') ein dreizehnjähriges Mädchen auf einer Afterparty nach den Video Music Awards 2000 unter Drogen gesetzt und vergewaltigt", heißt es in der Klage, wie unter anderem "People" berichtete. "Eine andere Prominente stand daneben und sah zu, wie Combs und Carter abwechselnd die Minderjährige angriffen." Bei ihrer Ankunft auf der Party habe das angebliche Opfer eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnen müssen und sei dann durch ein Getränk unter Drogen gesetzt worden. Die Frau schilderte, Combs sei später auf sie zugekommen, habe einen "verrückten Blick in den Augen" gehabt und ihr gesagt: "Du bist bereit zum Feiern!" Zunächst habe Jay-Z sie vergewaltigt, dann Combs. Die Klägerin fordert Schadensersatz in nicht näher bezifferter Höhe.

Jay-Z wirft Anwalt Erpressung vor

Jay-Z veröffentlichte noch am Sonntag auf dem Roc-Nation-X-Account (ehemals Twitter) eine ausführliche Stellungnahme und bezeichnete die Klageschrift als einen "Erpressungsversuch". Die Anschuldigung sei falsch. Gegen Anwalt Tony Buzbee wetterte er: "Er hatte damit gerechnet, dass die Art dieser Anschuldigungen und die öffentliche Aufmerksamkeit mich zu einem Vergleich veranlassen würden. Nein, Sir, es hatte den gegenteiligen Effekt! Es hat mich dazu gebracht, Sie in sehr öffentlicher Weise als den Betrüger zu entlarven, der Sie sind. Also nein, ich werde Ihnen keinen roten Penny geben!" Die Anschuldigungen seien "so abscheulich, dass ich Sie inständig bitte, eine Strafanzeige zu erstatten, keine Zivilanzeige! Wer ein solches Verbrechen an einem Minderjährigen begeht, sollte eingesperrt werden, meinen Sie nicht auch? Diese mutmaßlichen Opfer hätten in diesem Fall echte Gerechtigkeit verdient".

Combs' Anwälte wiesen die Vorwürfe in einer Stellungnahme ebenfalls zurück. "Diese geänderte Klage und die jüngste Erpressungsklage gegen Herrn Buzbee entlarven seine Flut von Klagen gegen Herrn Combs als das, was sie sind: schamlose Publicity-Stunts, die darauf abzielen, Zahlungen von Prominenten zu erpressen, die befürchten, dass Lügen über sie verbreitet werden, so wie Lügen über Herrn Combs verbreitet wurden."

Sean "Diddy" Combs sitzt seit September in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft in New York wirft ihm unter anderem Sexhandel, organisierte Kriminalität und sexuelle Übergriffe vor. Combs plädierte auf nicht schuldig. Anwalt Buzbee kündigte im Oktober an, 120 Menschen bei Vorwürfen gegen den Rapper zu vertreten. Der Prozessbeginn ist vorläufig auf Mai 2025 festgesetzt.