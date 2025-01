Emotionale letzte Szenen Abschied bei „Alles was zählt“: Matthias Brüggenolte steigt aus

Matthias Brüggenolte spielte bei "Alles was zählt" seit 2020 die Rolle des Justus Albrecht. (sv/spot)

SpotOn News | 02.01.2025, 09:56 Uhr

Nach knapp fünf Jahren hört Matthias Brüggenolte bei "Alles was zählt" auf. Sein Serienausstieg wird dramatisch und emotional, wie RTL in einem Spoiler-Video enthüllte.

Seit 2020 ist Matthias Brüggenolte (46) in der RTL-Daily "Alles was zählt" (Montag bis Freitag, 19:05 Uhr) in der Rolle des Justus Albrecht zu sehen. Doch nun heißt es Abschied nehmen. Wie der Sender RTL berichtet, ist der Schauspieler am 7. Januar zum letzten Mal in der Serie.

Brüggenolte: "Es war immer etwas ganz Besonderes"

Der Abschied scheint Brüggenolte nach fast fünf Jahren nicht gerade leicht zu fallen. Im Abschiedsinterview mit RTL kämpft er sichtlich mit den Tränen. "Es war immer etwas ganz Besonderes, hierhin zu kommen", erklärte er. "Ich habe mich in den viereinhalb Jahren kein einziges Mal beschwert. Ich war immer zufrieden, weil ich mich hier immer wie ein Fisch im Wasser fühle." Seiner Rolle in "Alles was zählt" wird ein tragisches Ende bereitet. "Das war schon sehr emotional", bezeichnet Brüggenolte den Dreh seiner letzten Szenen. "Ich werde diese kleine Welt vermissen", sagte der Schauspieler und formte dabei seine Hände zu einem Herzen. Seine finale Folge ist schon jetzt bei RTL+ abrufbar, ehe sie am kommenden Dienstag ausgestrahlt wird.

So tragisch ist Matthias Brüggenoltes Abschied (Achtung Spoiler!)

Ein verletztes Herz, viel Wut und ein Feuerinferno bereiten Brüggenoltes Rolle Justus Albrecht ein Ende. Jenny Steinkamp (Kaja Schmidt-Tychsen, 43) ist tief verletzt, weil ihr Mann Justus sie betrogen hat. Doch nicht nur das, auch ihre Mutter, Simone Steinkamp (Tatjana Clasing, 60), hat von der Affäre gewusst. Darum will Jenny nun das Lebenswerk ihrer Mutter zerstören und setzt die Eishalle in Brand – ohne zu wissen, dass sie Justus damit in Lebensgefahr bringt. Mit schweren Verbrennungen kommt Justus ins Krankenhaus, wo er diesen erliegt.