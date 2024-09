Körper sei eine "tickende Zeitbombe" Abschied einer Legende: Alexandra Popp beendet ihre DFB-Karriere

Ein Bild, das Fußballfans bald vermissen werden: Alexandra Popp im Trikot der deutschen Nationalmannschaft. (dr/spot)

SpotOn News | 30.09.2024, 15:01 Uhr

Es ist das Ende einer Ära: Alexandra Popp nimmt Abschied von der DFB-Elf. Ihr Körper sei eine "tickende Zeitbombe", erklärte Popp zu ihrer Entscheidung, die sie nach langen und tränenreichen Überlegungen getroffen habe.

Bei der deutschen Fußballnationalmannschaft der Frauen geht eine lange und erfolgreiche Ära zu Ende. Wie der DFB am Montag bekannt gab, beendet Alexandra Popp (33) ihre Karriere im Trikot der DFB-Elf. Auch ihr Verein, der VfL Wolfsburg, veröffentlichte das entsprechende Statement von Popp via YouTube. Am 28. Oktober 2024 wird sie beim Freundschaftsspiel gegen Australien in Duisburg zum 145. und letzten Mal das Dress mit dem Adler auf der Brust in einem offiziellen Spiel tragen. Dort schließt sich ein Kreis: Popp startete ihre Nationalmannschaftskarriere im A-Team des DFB am 17. Februar 2010, ebenfalls in Duisburg.

In ihrer Erklärung versuchte Popp ihren Schritt darzulegen: "Ich habe immer betont, dass mein Bauch die Entscheidung treffen wird, und nun hat er entschieden." Nach langen und tränenreichen Überlegungen habe sie sich schweren Herzens dazu entschlossen, ihre DFB-Karriere zu beenden. Das Feuer, das vor rund 18 Jahren in ihr entfacht wurde und von Jahr zu Jahr stärker wurde, sei nun fast ausgebrannt. "Mir war immer wichtig, diese einschneidende Entscheidung selbst zu treffen, ich alleine aus meinem Inneren", so Popp weiter. Ihr Körper sei eine "tickende Zeitbombe" und bevor das Feuer komplett erloschen sei, sei jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen.

Alexandra Popp gewann 2016 olympisches Gold

Popp nahm insgesamt an vier Weltmeisterschaften teil, 2019 und 2023 führte sie das Team als Kapitänin auf das Feld. Bei der EM 2022 schaffte sie es mit ihren Mitstreiterinnen bis ins Finale der Europameisterschaft, wo man sich den englischen Gastgeberinnen jedoch geschlagen geben musste. 2016 gewann sie mit den DFB-Frauen die olympische Goldmedaille in Rio de Janeiro. Insgesamt erzielte Alexandra Popp bislang 67 Tore im DFB-Dress. 2014, 2016 und 2023 wurde sie mit dem Titel "Deutschlands Fußballerin des Jahres" ausgezeichnet.

Seit 2012 spielt Popp für den VfL Wolfsburg und gewann in ihrer Vereinskarriere zweimal die Champions-League, wurde siebenmal Meister und konnte dreizehnmal die DFB-Pokal-Trophäe in die Höhe strecken. Ihr Vertrag in Wolfsburg läuft aktuell noch bis zum 30. Juni 2025.