AC/DC: Ex-Bassist Paul Matters verstorben

16.10.2020 13:10 Uhr

Die Fangemeinde von AC/DC trauert um den ehemaligen Bassisten Paul Matters. Der Musiker wurde 1975 von Bon Scott aus der Band geworfen und lebte zuletzt zurückgezogen.

Die australische Kultband AC/DC trauert um ein ehemaliges Mitglied: Der Ex-Bassist Paul Matters ist am Mittwoch, den 14. Oktober, verstorben. Das bestätigte unter anderem der Band-Biograf Jesse Fink auf seinem Twitter-Account. Sowohl die Todesursache als auch das genaue Alter des Musikers ist unbekannt. Matters zog sich nach seinem Rauswurf im Jahr 1975 durch Sänger Bon Scott (1946-1980) aus der Öffentlichkeit zurück.

Matters stieß nur wenige Monate nach dem Debütalbum „High Voltage“ zur Band und absolvierte mit den restlichen Mitgliedern, allen voran den Brüdern Malcolm (1953-2017) und Angus Young (65) einige Live-Konzerte in deren Heimat Australien. Der Sänger Scott soll Matters aber nur wenige Wochen nach der Tour aus der Band geschmissen haben. Er wurde von Mark Evans (64) ersetzt, der seinerzeit nur zwei Jahre Teil von AC/DC blieb.

Another former AC/DC musician has died: bassist Paul Matters. RIP, mate #acdc pic.twitter.com/N9ZNAlvTfK

— Jesse Fink (@JesseFink) October 14, 2020