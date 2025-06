Musik AC/DC kündigen erste Australien-Tour seit 2015 an

Young of AC/DC performs during the PWR UP Tour at Wembley Stadium - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.06.2025, 11:35 Uhr

AC/DC haben ihre erste Australien-Tour seit einem Jahrzehnt angekündigt.

Es ist eine Weile her, dass die Band in dem Land spielte, aus dem sie ursprünglich stammt. Die ‚PWR UP Tour‘ führt die Hardrock-Legenden nun aber wieder in ihre Heimat, wo sie Ende des Jahres spielen werden. Der australische Teil der Stadiontour beginnt am 12. November in Melbourne. Anschließend geht es weiter nach Sydney, Adelaide und Perth, bevor die Tour am 14. Dezember in Brisbane endet.

Die australischen Punkrocker Amyl and the Sniffers werden die ‚Thunderstruck‘-Rocklegenden als Support begleiten. Frontfrau Amy Taylor zeigte sich überwältigt davon, mit der „besten Rock’n’Roll-Band der Welt“ auftreten zu dürfen. Auf Instagram schrieb sie: „AC/DC! Die beste Rock’n’Roll-Band der Welt. Ich kann es einfach nicht glauben. Ich bin so aufgeregt. Niemals hätte ich davon geträumt. Das ist der Höhepunkt meines Lebens – wie, wow, könnt ihr das glauben?“

Der große Auftakt in Melbourne bedeutet für Amy einen Kreis, der sich schließt. Sie ergänzte:

„Vor fünf Jahren haben wir dieselben drei AC/DC-Songs auf einem Truck auf dem Canning Highway [Perth] zwei Stunden lang gecovert. Die Musik dieser Band hat sich durch mein ganzes Leben gezogen.“ Weiter schwärmte sie: „Ich freue mich vor allem darauf, sie mehrfach live zu sehen.“

Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Donnerstag (26. Juni) über Ticketmaster. Die Tour unterstützt das aktuelle Studioalbum der Band, ‚Power Up‘, das 2020 herauskam. Zur aktuellen Besetzung von AC/DC gehören Gitarrist Angus Young, Sänger Brian Johnson, Rhythmusgitarrist Stevie Young, Schlagzeuger Matt Laug und Bassist Chris Chaney.

AC/DC’s PWR UP Australian 2025 Tour Daten:

NOVEMBER

12 – Melbourne – Melbourne Cricket Ground

21 – Sydney – Accord Stadium

30 – Adelaide – bp Adelaide Grand Final

DEZEMBER

04 – Perth – Optus Stadium

14 – Brisbane – Suncorp Stadium