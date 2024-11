Das ist besonders angesagt Accessoires im Fokus: Breiter Armschmuck ist jetzt Trend

SpotOn News | 19.11.2024, 21:45 Uhr

Wer mit wenigen Teilen einen großen Effekt erzielen möchte, setzt jetzt auf breiten Armschmuck. Während Accessoires sonst das Outfit ergänzen, stehen sie bei diesem Trend selbst im Mittelpunkt.

Zierliche Accessoires gehören der Vergangenheit an. Während im Sommer dünne Armreifen angesagt waren, steht jetzt großer Armschmuck im Mittelpunkt. Klobige Armspangen und -reifen sind die perfekte Ergänzung für jedes Outfit – ob glamouröser Abendlook oder legere Freizeitkombination. Diese Influencer sind bekennende Fans des Trends.

Angesagte Kombination aus wenigen Teilen

Kräftiges Blau und Gold sind eine stilsichere Farbkombination, wie Elsa Hosk (36) in einer Bilderreihe auf Instagram bewies. Das schwedische Model posierte in einem enganliegenden Kleid mit Bindedetail an der Hüfte. Die blaue Farbe des Kleides kam vor dem grünen Natur-Hintergrund besonders zur Geltung. Eine große Armspange und zwei goldene Armreifen legten sich eng über die langen Ärmel des Outfits. Dazu trug Hosk schwarze Pumps, die sich fast vollständig unter dem langen Rock versteckten. Der strenge Dutt der Unternehmerin gab die Sicht auf ein Paar Statement-Ohrringe und den in Falten gelegten Rollkragen frei.

Stilbewusster Besuch mit matchendem Schmuck

Caro Daur (29) ließ sich in einem ausgehtauglichen Ensemble im Haus einer italienischen Schmuckdesignerin ablichten. Für den Besuch legte sie sich zwei große Armreifen um ihr Handgelenk. Während ein Teil des Armschmucks mit ihrer schwarzen Weste matchte, griff sie die moosgrüne Farbe des zweiten Armreifs in ihrer Kette auf. Auch in der Wahl ihres Minirocks zeigte sich das Modebewusstsein der Influencerin: Das Leopardenmuster ist als Teil des Animal-Print-Trends stylischer denn je.

Ein rundum glänzender Auftritt

Ex-"GNTM"-Gewinnerin Céline Bethmann (26) kreierte auf Instagram einen modernen Alltags-Look um ihre beiden Armreifen. Die goldglänzenden Accessoires kamen unter den Ärmeln ihrer schwarzen Lederjacke zum Vorschein. Mit ihrem Top brach das Model eine Fashion-Regel: Im Gegensatz zu dem goldenen Armschmuck und Ohrringen zierten kleine, silberne Steinchen den Stoff. Dennoch stellte sie ein gut abgestimmtes Outfit zusammen. Schwarze Lederstiefel, eine dunkelblaue Jeans und eine große schwarze Tasche ergänzten die übrigen Teile.