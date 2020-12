30.12.2020 12:50 Uhr

Ach, Tommy Schmitt zu Hause bei Caro Daur !?

Seit Wochen diskutiert das Netz: Ist Influencerin Caro Daur mit Podcaster Tommi Schmitt zusammen? Jetzt taucht er bei ihr daheim auf!

Dürfen wir uns bald ganz offiziell für Caro Daur (25) und Tommi Schmitt (31) freuen? Seit Wochen munkeln die Fans über eine mögliche Beziehung zwischen der Influencerin und dem „Gemischtes Hack“-Podcaster. Inzwischen gibt es etliche Indizien, die dafür sprechen würden.

Erste gemeinsame Story?

Tagtäglich versorgt Caro ihre Fans mit Fotos und Videos aus ihrem Alltag. Beliebte Foto-Location ist dabei auch der riesige Spiegel in ihrer ersten eigenen Wohnung, in die sie vor kurzem gezogen ist. Dort präsentiert sie ihren Fans öfter mal ihre stylischen Outfits, doch dieses Mal achten die Follower der Mode-Influencerin weniger auf ihren Look.

Denn vor allem ein Detail fällt einem beim Schauen von Caros Story ins Auge.

Tommi ist bei ihr Zuhause

Hinter der schönen Blondine läuft Tommi Schmitt durchs Bild und das sieht nicht gerade unabsichtlich aus, wie die beiden frech in die Kamera grinsen. Ist das jetzt also der endgültige Liebes-Beweis? Nicht nur der kurze Auftritt des Podcasters spricht dafür. Auch die dazu eingeblendete Musik, das „James Bond Theme“ dürfte Absicht sein und die Liebesgerüchte weiter anheizen…

Gemeinsamer Movie-Abend?

In seiner Instagram-Story teilt Tommi Schmitt nämlich kürzlich witzige Facts zu James Bond. Der Grund? Der Comedy-Autor schaut gerade den James Bond Streifen „Octopussy“. Zur gleichen Zeit teilt Caro Daur eine Instagram-Story auf ihrem Account, in der man ganz deutlich den Soundtrack von eben diesem Films hören kann. Der Streifen lief jedoch gar nicht im Free-TV! Scheint ganz so, als hätten es sich die beiden gemeinsam auf der gleichen Couch gemütlich gemacht.

Trägt Caro seinen Pullover?

Die gemeinsame Movie-Night ist allerdings nicht der einzige Hinweis in der Vergangenheit auf eine mögliche Lovestory zwischen den beiden. Schon seit mehreren Wochen sammeln die Fans der beiden Social-Media-Stars fleißig Indizien für dessen Beziehung. Fans von Tommi Schmitt wissen: Der 31-Jährige ist großer Fan der Fashion Brand „Fred Perry“. Vor allem in einem grünen Pullover der Marke dürften aufmerksame Follower den Comedy-Autor schon öfter gesehen haben. Genau dieser Pullover tauchte jetzt vor kurzem auch an anderer Stelle auf: Nämlich bei Caro Daur!

(AK)