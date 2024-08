Unter anderem mit Kurt Krömer Achte Staffel „Wer stiehlt mir die Show?“: Starttermin steht fest

Nina Chuba, Kurt Krömer, Joko Winterscheidt und Tommi Schmitt (v.l.) quizzen im Herbst gegeneinander. (jom/spot)

SpotOn News | 15.08.2024, 15:58 Uhr

Die achte Staffel des beliebten Quizformats "Wer stiehlt mir die Show?" geht im Herbst an den Start. Fans können sich nun den genauen Starttermin rot im Kalender markieren.

"Wer stiehlt mir die Show?" flimmert schon bald wieder über die TV-Bildschirme. In der achten Staffel der Quizshow mit sechs neuen Folgen treten eine Musikerin, ein Komiker und ein Podcaster gegen Joko Winterscheidt (45) an, um ihm seine Show zu stehlen. ProSieben hat nun bekannt gegeben, wann die neue Staffel Premiere feiern wird.

Musikerin Nina Chuba (25), Entertainer Kurt Krömer (49) sowie Podcaster und Moderator Tommi Schmitt (35) müssen sich ab dem 8. September (immer sonntags um 20:15 Uhr auf ProSieben, jeweils eine Woche zuvor auf Joyn) in Quizrunden beweisen. Nur so haben sie die Chance, Winterscheidt die Moderation zu stehlen und die jeweilige Ausgabe darauf selbst zu moderieren. In "Wer stiehlt mir die Show?" hat zudem auch eine Zuschauerin oder ein Zuschauer mit einer Wildcard die Möglichkeit, die Promis zu überholen und die Moderation der ProSieben-Show zu ergattern. Joko Winterscheidt gibt sich in einem Statement siegessicher. Er freue sich "auf das Quiz-Kanonenfutter in Gestalt von Nina Chuba, Kurt Krömer und Tommi Schmitt. Es ist immer großartig, wenn ein paar Rate-Fans einem Ganztagsgenie wie mir bei der Arbeit zuschauen wollen."

Komiker und Moderator Kurt Krömer (49) wurde durch seine eigenen TV-Shows wie "Krömer – Late Night Show" oder "Chez Krömer" und durch die Amazon-Comedyshow "LOL: Last One Laughing" einem größeren Publikum bekannt. Nina Chuba hatte mit dem Hit "Wildberry Lillet" ihren Durchbruch. 2023 veröffentlichte sie ihr Studio-Debütalbum "Glas", das Songs wie "Mangos mit Chili", "Glatteis" oder "Ich hass dich" bereithält. Tommi Schmitt hat mit "Gemischtes Hack" (gemeinsam mit Felix Lobrecht) und "Copa TS" zwei erfolgreiche Podcasts. Außerdem ist er auch als Moderator unter anderem in "Neo Ragazzi" zu sehen.

"Wer stiehlt mir die Show?": Der Weg zur eigenen Sendung

In acht Quiz-Kategorien und drei Gewinnstufen versuchen die Kandidaten, drei Promis und ein Wildcard-Kandidat oder -Kandidatin, sich bis zum Finale durchzusetzen. Nach jeder Gewinnstufe muss einer die Show verlassen. Am Ende tritt Moderator Joko Winterscheidt dann im direkten Duell gegen die verbleibende Person an – und verliert gegebenenfalls im finalen Quiz mit Moderatorin Katrin Bauerfeind (42) seine Show.

Denn der Gewinner oder die Gewinnerin darf "Wer stiehlt mir die Show?" in der folgenden Folge nach eigenen Vorstellungen präsentieren. Winterscheidt wechselt auf die andere Seite und versucht, seine Sendung zurückzugewinnen. In der finalen Folge durfte der Sieger oder die Siegerin sich über ein eigenes Cover auf einem Rätselheft freuen oder sich mit einem Stirnabdruck auf dem "Walk of Brain" verewigen.