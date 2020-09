ACM Awards: Taylor Swift für Styling und Make-up selbst verantwortlich

17.09.2020 16:41 Uhr

Taylor Swift verzichtete auf Stylisten und Make-up-Artists für ihren Auftritt bei den Country Music Awards. Sie legte selbst Hand an.

Für ihren Auftritt bei der Verleihung der Academy of Country Music Awards am Mittwochabend hat Taylor Swift (30) ihre Haare, das Make-up und ihr Styling selbst gemacht. Wie das Magazin „People“ weiter meldet, wählte sie dafür ein komplettes Outfit von der britischen Designerin Stella McCartney (49).

I don't know anything, but I know I love @taylorswift13 singing at the #ACMawards again! ?? #Betty pic.twitter.com/k6OV2m5R3u

— ACM Awards (@ACMawards) September 17, 2020