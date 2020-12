03.12.2020 22:20 Uhr

Actionstar Jason Statham dreht neuen Thriller

Der britische Star Jason Statham ist in Gesprächen in dem Krimi "Small Dark Look" zu spielen.

Der 53-jährige Schauspieler befindet sich laut dem Branchenblatt ‚Variety‘ in Verhandlungen, um dem Projekt beizutreten, das kürzlich mit dem dänischen Filmemacher Martin Zandvliet einen neuen Regisseur bekam.

In der russischen Unterwelt

Das Projekt spielt in der russischen kriminellen Unterwelt in London und ist eine Fortsetzung des Films „Tödliche Versprechen – Eastern Promises“ von 2007 – mit Viggo Mortensen und Naomi Watts in der Hauptrolle und unter der Regie von David Cronenberg. Steven Ktnight hat das Drehbuch für den Film verfasst, aber es heißt, dass das Projekt keine Handlungsstränge aus ‚Tödliche Versprechen – Eastern Promises‘ fortsetzen wird.

Lange angekündigt

„Small Dark Look“ wurde erstmals vor zwei Jahren angekündigt, als Regisseur William Oldroyd mit der Regie beauftragt wurde. Für 2021 hat der Action-Star mehrere Projekte in Aussicht, unter anderem wird sich Stathamh erneut mit Regisseur Guy Ritchie für einen Spionage-Thriller zusammentun. Die beiden Hollywood-Stars arbeiteten erstmals in der Krimikomödie „Snatch – Schweine und Diamanten“ aus dem Jahr 2000 zusammen. (Bang)

