Adam Brody findet Horror-Regisseure sooo sympathisch

Adam Brody ist ein großer Fan von Horrorfilm-Sets. Der ‚O.C., California‚-Star ist in dem neuen Schauderstreifen ‚Ready or Not – Auf die Plätze, Fertig, Tot‘ als Daniel Le Domas zu sehen. Trotz der düsteren Handlung des Films habe es unheimlich Spaß gemacht, dafür vor der Kamera zu stehen.

„Es war eine bemerkenswert angenehme und zivilisierte Erfahrung. In meiner kurzen Arbeitsperiode mit Horrorfilmen habe ich festgestellt, dass Horror-Sets manchmal tatsächlich zivilisierter und erfreulicher sind“, verrät der 39-Jährige im Gespräch mit ‚The Hollywood Reporter‘.

„Keine übernatürlichen oder sadistischen Spielchen“

Es sei ein Paradox, aber genau das schauerliche Material mache die Arbeit so angenehm. „Außerdem kann es automatisch so albern und witzig sein, wenn du es machst, dass du sowieso eine gute Zeit hast. Ich denke einfach, dass Horror-Regisseure sympathisch sind“, fügt er hinzu und lobt damit das Duo Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett.

„Ich weiß nicht, wie es insgesamt aussieht, aber meiner Erfahrung nach verleihen sie ihrer Wut durch ihre Arbeit Ausdruck. Aber nein, an diesem Set gibt es keine übernatürlichen oder sadistischen Spielchen.“

Insgesamt denke er, dass Horror-Filmemacher einfach lockerer seien. „Wenn ich es komplett verallgemeinere, dann ist das Temperament eines durchschnittlichen Horror-Regisseurs wahrscheinlich besser als das eines durchschnittlichen Comedy-Regisseurs“, deckt er auf. ‚Ready or Not‘ kommt am 26. September in die deutschen Kinos.